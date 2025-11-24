Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kocaeli'nin İzmit, Gölcük, Darıca ve Karamürsel ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İzmit ilçesinde Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Aydın, öğretmenliğin öğrencilerin kalbine dokunan, onların sevinçlerini ve hüzünlerini hissedebilen kutsal bir meslek olduğunu kaydetti.

Aydın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle öğrencilere yalnızca akademik bilgi değil, derin sorumluluk hissi kazandırıldığını belirterek, "Her birinizin fedakarlığı bu ülkenin istikbaline vurulmuş kıymetli bir mühürdür." ifadelerini kullandı.

Programda emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilirken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllerini aldı. Etkinlik, halk oyunu gösterisiyle tamamlandı.

Programa, Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gölcük

Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Karamürsel

Kaymakamlık önündeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, tiyatro gösterisi sunuldu, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Etkinlik, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Darıca

Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, anıta çelenk sundu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, meclis üyeleri, muhtarlar, ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Program daha sonra Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.