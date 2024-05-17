Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz

(ANKARA) - Savcılık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kobani Davası'nda verdiği 5 tahliye kararına itiraz etti.

Kobani Davası'nın 16 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi; Emine Ayna, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli'nin tahliye edilmesine karar vermişti. Davaya bakan avukatların ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre savcılık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti.

Mahkeme, Gültan Kışanak hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar vermişti. Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 8 yıl hapis cezasına hükmedildi ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verildi. Gültan Kışanak'ın tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Sebahat Tuncel ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Ayla Akat Aka, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken "silahlı terör örgütü üyeliği"nden ise 6 yıl 6 ay hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarısı kadar arttırılarak 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklamada geçen süresi nedeniyle Akat hakkında tahliye kararı çıktı.

Meryem Adıbelli'nin "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraatine karar verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl hapis cezası 9 yıla artırıldı. Adıbelli'ye verilen ceza tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Emine Ayna hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraati kararlaştırıldı. Ayna hakkında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden verilen 8 yıl hapis cezası yarı oranda artırıldı ve 12 yıl hapis cezasına hükmedildi ve takdiri indirim uygulanarak hapis cezası 10 yıla indirildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi.