KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en yüce eseri olan KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. İlke ve inkılaplarınızın aydınlattığı yolda yürüyen Kıbrıs Türk halkı, 15 Kasım 1983'te kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak Cumhuriyet'i ilan etmiş ve özgürlük mücadelesini taçlandırmıştır. Bu kararlılık, Türk milletinin istiklal ruhunun Kıbrıs'taki en güçlü yansımasıdır.

Bugün bizler, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatı olan KKTC'yi çağdaş dünyanın saygın bir üyesi kılma azmiyle yolumuza devam ediyoruz. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteği ve Kıbrıs Türk halkının inancı, geleceğe güvenle yürüyüşümüzün en büyük güvencesidir. Akıl, bilim ve özgür düşünceyi esas alan vizyonunuz, demokrasinin, hukukun ve insan onurunun temelini oluşturmaktadır. Bu değerlere sahip çıkarak Cumhuriyetimizi yaşatmak, bizler için yalnızca bir görev değil aynı zamanda en büyük onurdur.

Bu anlamlı günde büyük Türk milletine kazandırdığınız Cumhuriyet idealini bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

