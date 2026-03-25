KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: "GKRY'nin NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk askerinin Kıbrıs'taki barışı sağladığını belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO üyeliğine ilişkin ifadelerini eleştirdi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile KKTC'nin bağlarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs'ta Türk askerinin barışın güvencesi olduğunu vurgulayarak, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves." dedi.

Öztürkler, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Öztürkler ile Akar ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Öztürkler, Türkiye ile KKTC'nin arasında sarsılmaz bağlar bulunduğunu belirterek, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının tartışma konusu dahi edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kıbrıs'ta Türk askerinin barışın güvencesi olduğunu söyleyen Öztürkler, "GKRY'nin NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves. Ayrıca Türk ordusu, NATO'nun en büyük ordusudur. GKRY liderliğinin, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarını da asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Rum tarafının, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Güney Kıbrıs'ı silahlandırdığına dikkati çekerek, "Rumların adeta Ada'yı bir cephaneliğe dönüştürdüğünü" dile getirdi.

"Kimse yanlış hesap yapmasın"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da Kıbrıs meselesinin, Türkiye için milli dava olduğunun altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve selameti için gereken tüm tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. İster uçak olsun, ister savunma unsurları olsun hepsi gerekli şekilde yerlerini aldı." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosunda terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde program düzenlenmesine de tepki gösteren Akar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek terör örgütü EOKA'yı savunanları şiddetle kınadı.

Akar, KKTC'nin güvenliği ve refahını her zaman öncelediklerini kaydederek, "Kimse yanlış hesap yapmasın. Türkiye ve KKTC, her zaman birliktedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Bayram sonrası gözler Meclis'te! İşte tarihi kurulun üyeleri
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor