KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'GKRY'nin NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs'ta Türk askerinin barışın güvencesi olduğunu vurgulayarak, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves." dedi.

Öztürkler, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Öztürkler ile Akar ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Öztürkler, Türkiye ile KKTC'nin arasında sarsılmaz bağlar bulunduğunu belirterek, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının tartışma konusu dahi edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kıbrıs'ta Türk askerinin barışın güvencesi olduğunu söyleyen Öztürkler, "GKRY'nin NATO üyeliğine ilişkin söylemleri boş bir heves. Ayrıca Türk ordusu, NATO'nun en büyük ordusudur. GKRY liderliğinin, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarını da asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Rum tarafının, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Güney Kıbrıs'ı silahlandırdığına dikkati çekerek, "Rumların adeta Ada'yı bir cephaneliğe dönüştürdüğünü" dile getirdi.

"Kimse yanlış hesap yapmasın"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da Kıbrıs meselesinin, Türkiye için milli dava olduğunun altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve selameti için gereken tüm tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. İster uçak olsun, ister savunma unsurları olsun hepsi gerekli şekilde yerlerini aldı." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosunda terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde program düzenlenmesine de tepki gösteren Akar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek terör örgütü EOKA'yı savunanları şiddetle kınadı.

Akar, KKTC'nin güvenliği ve refahını her zaman öncelediklerini kaydederek, "Kimse yanlış hesap yapmasın. Türkiye ve KKTC, her zaman birliktedir." şeklinde konuştu.