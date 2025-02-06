Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

KKTC'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

KKTC'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı.

Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatlarını kaybeden ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velilerin kabirlerinin bulunduğu Gazimağusa kentindeki mezarlıkta anma töreni düzenlendi.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü, parti genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'den gelen milletvekilleri, aileler, askeri ve sivil erkannın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde "Şampiyon Melekler"i kaybetmenin Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir felaket ve dram olduğunu söyledi.

Tatar, "Bu acı 2 yıldır yüreklerimizi parçaladı. 'Şampiyon Melekler' kalbimizin en müstesna yerinde yaşayacak. Öylesine bir acı ki ne unutulur ne unutacağız." dedi.

Milli Mücadele yıllarından sonra "Şampiyon Melekler" sayesinde halkın yeniden tek yürek olduğunu belirten Tatar, 'Şampiyon Melekler'in yaşatılması için yapılan çalışmalar, dava süreci ve verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü'nü birleştirdiğini ifade etti.

Tören, konuşmaların ardından şehitler için dua edilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla son buldu.

"Şampiyon Melekler" ile depremde hayatını kaybedenler için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda da anma töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
img

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
img

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.