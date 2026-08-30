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KKTC'de Girne'deki gemi faciası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

KKTC'de Girne'deki gemi faciası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 18 kişinin kaybolması nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ulusal yas ilan etti. Olayda gemideki 267 kişiden 241'i kurtarıldı; kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları Türkiye ve KKTC ekiplerinin katılımıyla gece boyunca kesintisiz sürüyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında batması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Ulusal yas, 31 Ağustos'tan 2 Eylül gün batımına kadar sürecek.

Girne açıklarında bugün bir yolcu gemisinin batmasına ilişkin son verilere göre, gemide bulunan 267 kişiden 249'una ulaşıldı. Kazada 241 kişi sağ olarak kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.

KKTC'den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve polis ekipleri görev alıyor.

ARAMALAR GECE BOYUNCA SÜRECEK

Kayıp 18 kişiye ulaşılması amacıyla arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter bölgede arama yapacak. Türkiye'den görevlendirilen İHA'lar da 24 saat esasına göre çalışmalara destek vermeyi sürdürecek.

Kaynak: ANKA
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