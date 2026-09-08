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KKTC Başbakanı Üstel Ankara'da temaslarda bulundu

KKTC Başbakanı Üstel Ankara'da temaslarda bulundu
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya geldi. Üstel'e KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da eşlik etti.

Başbakan Üstel, bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak üst düzey toplantıya katılacak. İlgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, kayıp insanlara ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalara destek sağlayacak yeni teknik imkanlar, ilave uygulamalar ve süreci hızlandıracak alternatif yöntemler kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtildi. Toplantıda batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanlar ve atılabilecek yeni adımların değerlendirileceği kaydedildi.

Hükümetin temel önceliğinin kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye ile tam iş birliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: ANKA
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