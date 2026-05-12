KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Kıbrıslılarındır" söylemine ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı egemenlik hakkına sahip bir devlet sahibidir ve dolayısıyla güneydeki Rum devleti ile eş değerdedir, aynı egemenliği paylaşmaktadır." dedi.

Tatar, İnönü Üniversitesi Siyonizm ve Orta Doğu Araştırmaları Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel Çatışmalar ve Kıbrıs Jeopolitiği" konulu konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, bütün bu dünyadaki yaşanan çatışmalar, kavgalar, savaşlar giderek artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve onun her türlü dünyadaki ağırlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyadaki denge politikasıyla bütün bu süreçleri en iyi şekilde yönettiğini söyledi.

"Gazze'de olanların benzeri yaşandı"

Kıbrıs'ta 37 yıllık İngiliz varlığı döneminde Rum nüfusun suni bir şekilde artırılmasıyla Kıbrıs Türkü'nün azınlığa düşürüldüğünü ifade eden Tatar, daha sonra Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için her türlü soykırım, mezalim, esaret, çoluk çocuğa, halka her türlü saldırı, binlerce canı katletme gibi Gazze'de yaşananların bir benzerinin o dönem Kıbrıs adasında yaşandığını dile getirdi.

"Bu bölgedeki varlığımız önemliydi"

Türk Mukavemet Teşkilatının kurulduğunu ve ardından da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türkü için bizim refahımız için mutluluğumuz için ama aynı zamanda bu bölgedeki gelişmelere baktığımızda o zaman genel anlamda 'Kıbrıs'a Kıbrıs halkının mal ve canlarını korumak için gidiyoruz.' 52 yıl sonra baktığımızda Kıbrıs Türkü'nün mal ve can güvenliği önemliydi ama bu bölgedeki varlığımız da önemliydi millet olarak. Libya'dan, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan ta şimdi İran'a kadar bu bölgenin özellikle İsrail'in, onun arkasında olanların ne gibi planlarının olduğunu da o zamandan görenlerimiz vardı. Bekamız için Doğu Akdeniz için mavi vatan için gök vatan için baktığımızda coğrafyaya ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de 1937 yılında dediği gibi Kıbrıs'ı kaybedersek Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'e açılan kapıları, ikmal yolları kapanır, dolayısıyla Kıbrıs'a dikkat etmemiz gerekmektedir."

Kıbrıs'ın önemini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs denildiğinde bizim için maneviyattır, tarihtir, kendi tarihimizin yaşatılmasıdır. Kendi milletimize, kendi şehitlerimize olan sorumluluğumuzdur ama bugünün dünyasında son jeopolitik, jeostratejik gelişmelere baktığımızda Doğu Akdeniz'deki bekamız için varlığımız için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasındaki münasebetlerin de fevkalade önemli olduğunu görürüz. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet varlığını sürdürecektir. Güney Kıbrıs'ta İsrail'in oraya yerleşmesi, silahıyla, topuyla, tüfeğiyle her türlü sistemleriyle Fransa'nın yakın bir geçmişte 'Fransa askeri de Kıbrıs'a konuşlanacak' diye aldığı karar, zaten İngilizlerin üsleri var, Arkasında Amerika gibi bir takım hareketler var. Dolayısıyla Güney Kıbrıs bambaşka bir noktaya evrilmiştir. Şimdi Güney Kıbrıs'ta bunlar olurken herhalde kimse bize artık 'Türkiye Kıbrıs'tan çekilmelidir, Türk askeri Kıbrıs'tan ayrılmalıdır' şeklinde bir şeyi empoze edemez. Çünkü biz millet olarak bunu asla kabul etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık Anadolu coğrafyasının bir defa parçasıdır. Evet ayrı devlet olabiliriz, tarih öyle emretmiştir ama neticede bizler, Kıbrıs Türkleri bu milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası, aramızdaki sarsılmaz bağlar, geçmiş, tarih her türlü gönül birliği ve ulusal çıkarlarımız bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, yaşatmak ve geleceğe taşıyabilmek her birimizin bana göre görevidir sorumluluğudur. ve milletimize olan hepimizin bir bakıma vazifesidir."

Tatar, "Kıbrıs Kıbrıslılarındır" şeklindeki söyleme de değinerek "Kıbrıs Kıbrıslıların dediği 900 bin Rum, 100 bin de bizde, 1974'ten önce Kıbrıs'ta yüzde 90 kendisi, yüzde 10 biz, 'Kıbrıs Kıbrıslılarındır.' Ben de diyorum ki Kıbrıs'ta iki halk vardır, Türk halkı vardır, Rum halkı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı egemenlik hakkına sahip bir devlet sahibidir ve dolayısıyla güneydeki Rum devleti ile eş değerdedir, aynı egemenliği paylaşmaktadır ve biz bağımsız olarak bu yolda yürümek durumundayız. Dolayısıyla bu işin aslında o 'Kıbrıs Kıbrıslılarındır' muhabbetini yapanlar ne söylediklerinin tam farkında değiller." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ali Gürcan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Kıbrıs gazileri katıldı.