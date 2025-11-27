Haberler

Kızıltepe'de Aile Cinayeti: 1 Şüpheli Tutuklandı

Kızıltepe'de Aile Cinayeti: 1 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Berna Kaya, Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı bir komşu tutuklandı. Olayla ilgili özel ekipler kuruldu ve incelemeler devam ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tabanca ile birlikte yakalandı. İşlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli, 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

GÖZALTINA ALINAN KOMŞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.