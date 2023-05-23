Kızılırmak Deltası'da görülen güneyli yakut renkli arı kuşu, Türkiye'nin 500'üncü kuş türü oldu

SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görülen 'güneyli yakut renkli arı kuşu' Türkiye'de görülen 500'üncü kuş türü oldu.

Güneyli yakut renkli arı kuşu (Merops nubicoides) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Fransa Küresel Çevre Fonu (FFEM) tarafından desteklenen Kızılırmak Deltası İzleme ve Veri Yönetimi projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında, kuş araştırmacısı Nizamettin Yavuz tarafından fotoğraflandı. Bu kayıt, Türkiye'ye 500'üncü kuş türünü, Kızılırmak Deltası'na da 365'inci kuş türünü kazandırmış oldu.

Kızılırmak Deltası'nın kuş tür çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin alanı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz, "Yaklaşık 25 santim boya, 45 gram ağırlığa sahip güneyli yakut renkli arı kuşu, yakut rengi tepesi ve kuyruk altı, kiremit kırmızısı sırtı ve pembemsi alt gövdeyle kolayca tanınabilecek bir kuş türüdür. Kızılırmak Deltası'nın sahip olduğu kumul, göl, akarsu, çayırlık, sazlık, çalılık, subasar orman, tarım alanları gibi pek çok farklı habitata sahip olduğunu, dolayısıyla tür çeşitliliğinin de bu oranda oldukça zengindir. Biyoçeşitliliğin korunması için her tür ve boyutta doğal alanın korunması gerekiyor. Biyoçeşitlilik kaybının sağlığımız başta olmak üzere birçok şeyi tehdit edebilir. Biyolojik çeşitliliğin gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğu giderek daha fazla kabul görmekte, ancak bazı insan faaliyetleri nedeniyle türlerin sayısı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu konuda kamu eğitimi ve farkındalık çalışmaları oldukça kıymetli" diye konuştu.