Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan 4 şüpheli, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin farklı illerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kapsamda Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda S.A., K.B., S.Ö. ve F.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

