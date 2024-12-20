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Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda servisin ağır hasar aldığı görüldü.

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

MİNİBÜSÜ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

SERVİS AĞIR HASAR ALDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde işçileri taşıyan servisin trenle çarpıştıktan sonra ağır hasar aldığı fark edildi.

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

servis rayında ilerliyor du aniden tren yoldan gelip servise çarptı bu ne saçmalık

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

tren hiç arabaya çarparmı başlığa bak devamını gör....

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Haber Yorumlarısadece kadir:

Ülkede maalesef şoförlük mesleğini yapanların çoğu ( taksi,halk otobüs,servis araçları ) kuralları çok çiğniyor. sebebi zamanla yarış ama bu da kazaları meydana getirip olan canı gidenlere oluyor. yaralılara geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

geçmiş olsun

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Haber YorumlarıErman Güneş:

herkesi sofor yaparlarsa olacagi bu insan tasiyor birde bunlar yazik guvenip biniyoruz bizde

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Haber YorumlarıŞero null:

Bu şöförün ehliyetine el koyun. Koca trene denk getirmek büyük bir başarı

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