Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda servisin ağır hasar aldığı görüldü.
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
MİNİBÜSÜ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
SERVİS AĞIR HASAR ALDI
Bölgeden servis edilen görüntülerde işçileri taşıyan servisin trenle çarpıştıktan sonra ağır hasar aldığı fark edildi.