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Göçebe Oyunları Tataristan'a Devredildi

Göçebe Oyunları Tataristan'a Devredildi
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Kırgızistan, göçebe kültürünü yaşatan Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahipliğini düzenlenen resmi törenle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne devretti.

ÇOLPON- Kırgızistan, göçebe kültürünü yaşatan Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahipliğini düzenlenen resmi törenle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne devretti.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde, "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla 1-6 Eylül tarihleri arasında Issık Göl bölgesinde düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları tamamlandı.

Kapanış törenine katılan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yaptığı konuşmada oyunların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, açılışa katılan liderlere, heyetlere, sporculara, hakemlere ve halka teşekkürlerini sundu.

Su, "Kökör" ile teslim edildi

Kasımaliyev, oyunların köklü sembolü olan kutsal suyu, Rusya Federasyonu Spor Bakan Yardımcısı Aleksey Morozov'a takdim etti.

Bakan Yardımcısı Morozov da bu anlamlı sembolü, bir sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak olan Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov'a verdi.

Minnihanov, dünyanın en prestijli etnospor organizasyonlarından birinin ev sahipliğini devralmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Su Kervanı" projesinin anlamlı sembolü

Oyunların resmi devir sembolü olan su, Kırgız kültüründe asırlardır kullanılan, deriden yapılmış sanatsal bir kap olan "kökör (su sürahisi)" içinde sunuldu.

Kökörün içindeki bu özel su, oyunlar öncesinde hayata geçirilen "Su Kervanı" projesi kapsamında, Tanrı Dağları'nın zirvelerindeki kutsal kaynaklardan toplanarak bir araya getirilmişti.

Törende, yerli ve yabancı sanatçılar konser verdi.

Kaynak: AA
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