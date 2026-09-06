Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısına düşerek tavanda sıkışan dana kurtarıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısına düşerek tavanda sıkışan dana kurtarıldı.
Kıracıklı Mahallesi'nde, Ali Aldemir'e ait, yol seviyesinin altında kalan evin çatısına dana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, salonun tavanında asılı kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Dana sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarıldı.
Çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA