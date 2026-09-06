Haberler

Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısına düşerek tavanda sıkışan dana kurtarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısına düşerek tavanda sıkışan dana kurtarıldı.

Kıracıklı Mahallesi'nde, Ali Aldemir'e ait, yol seviyesinin altında kalan evin çatısına dana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, salonun tavanında asılı kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Dana sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarıldı.

Çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı

Kimse fark etmedi! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı