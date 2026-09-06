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Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı

Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı
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Fenerbahçe'den şok bir şekilde gönderilen ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmadan yalnızca 10 gün önce stadyumdan loca aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Anderson Talisca hakkında Murat Aşık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aşık, Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağının kesinleşmesinden kısa süre önce stadyumdan loca satın aldığını belirtti.

"AYRILMADAN 10 GÜN ÖNCE LOCA ALMIŞ"

Murat Aşık, Talisca'nın Fenerbahçe'ye olan bağlılığını gösteren bir detay paylaşarak, "Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün öncesinde stadyumdan loca almış" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AL-JAZIRA'YA GİTTİ

Fenerbahçe, Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Brezilyalı futbolcu daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

75 MAÇTA 44 GOL

Talisca, Fenerbahçe kariyerinde 75 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı yıldız bu maçlarda 44 gol atarken 7 asist yaptı. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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