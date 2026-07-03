Bişkek'te öğrencilerden robotlu dans gösterisi

Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'ndeki öğrenciler, kendi geliştirdikleri projeleri dönem sonu şenliğinde tanıttı.

Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi (Deneyap Teknoloji Atölyesi), eğitim dönemini tamamlayan öğrencileri için dönem sonu proje şenliği düzenledi.

Şenliğe, Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazarkul İşekeyev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ve Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı yetkililerinin yanı sıra eğitmenler ve veliler de katıldı.

Kırgız öğrenciler, şenlikte robotik kodlamadan yapay zekaya, tasarımdan elektronik programlamaya kadar hazırladıkları projeleri sundu.

Kendi yazdıkları kodlarla çalışan robotik sistemleri sergileyen öğrenciler, davetlilere projelerin teknik detaylarını anlatarak problem çözme yeteneklerini ortaya koydu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşekeyev, burada yaptığı konuşmada, bilime ilgi duyan çocukları görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, "Geleceğimiz olan çocuklar 21. yüzyılın tehditlerine yanıt verecek kahramanlarımızdır." dedi.

Robotlar geleneksel "Kara Jorgo" dansı yaptı

Öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları geleneksel başlıkları giydirdikleri robotlara, Kırgızların milli dansı "Kara Jorgo"yu oynattı.

Teknolojik altyapısı çocukların yazdığı kodlarla sağlanan ve geleneksel motiflerle süslenen robotların dans gösterisi, davetliler ve veliler tarafından büyük alkış aldı.

Hedef TEKNOFEST'e katılmak

T3 Vakfı Kırgızistan Temsilcisi ve Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi Müdürü Dr. Sancar Altımışev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyap programının dönem sonu proje şenliğini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Merkezde 80 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Altımışev, "Öğrencilerimiz, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti modüllerini başarıyla tamamladılar. Önümüzdeki yıl da bu modüllerimiz devam edecek. Çocuklarımız eğitim süreci boyunca toplam 11 modülü tamamlayacaklar. Eğitimlerinin üçüncü senesinde ise kendi projelerini geliştirip TEKNOFEST'e katılacaklar." diye konuştu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur da Bilim Bişkek İnovasyon Merkezinin kurulmasında büyük emek ve mesai sarf edildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bodur, şenlikte projelerini sunan geleceğin bilim insanlarına başarılar dileyerek, TİKA olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şenlik, dönem sonu başarı sertifikalarının takdim edilmesi ve öğrenciler için hazırlanan özel sahne gösterinin ardından sona erdi.

Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) ve Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle hayata geçirilmişti.

Merkezin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 6 Kasım 2024'te yapılmıştı.