Kiraları düşürmeyi hedefleyen 'yeni konut modeli'

Tüm dünyanın gündeminde olan barınma sorununa çözüm bulabilmek için GYODER tarafından geliştirilen, arsa maliyetini ortadan kaldıran ve kamu özel iş birliği içerisinde hayata geçmesi planlanan 'GYODER Yeni Konut Modeli'nin tanıtımı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmana GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER Başkan Yardımcıları Neşecan Çekici, Sertaç Karaağaoğlu, Cem Yılmaz, GYODER İcra Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Hepşen ve Doç. Dr. Serhat Başdoğan ile KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın katıldı. Türkiye'de erişilebilir kiralık konut sağlamak amacıyla 1 buçuk yıl önce 'Erişilebilir Konut Komitesi' kurduklarını söyleyen Mehmet Kalyoncu, ana vizyonlarının 4T yani "Teknoloji", "Tasarım", "Tabiat" ve "Toplum" olduğunu söyledi.

ARSA MALİYETİ KONUT GELİŞTİRMEDE SIFIRLANIYOR

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DE HIZLANDIRACAK

HANE GELİRİNİN YÜZDE 30 BANTLARINDA KİRA RAKAMI