Kiptaş Genel Müdürü Kurt'tan Konut Finansman Paketi'ne Tepki: "Krizi Derinleştirmekten Başka Katkısı Olamaz"

İSTANBUL (ANKA) - EDDA SÖNMEZ

Hükümetin inşaat sektörünü canlandırmak için Konut Finansman Paketi'ni açıklanmasının ardından ev fiyatları yeniden artışa geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, paketin krizi derinleştirmekten başka katkısı olmayacağını, fiyat artışının kaçınılmaz olarak devam edeceğini vurguladı. Kurt, "Dar ve orta gelirlinin bu paketle konut edinmesi çok zor. Konut satışını teşvik edecek devlet desteği vermek yerine, konut üretim malzemelerini ucuzlatacak sanayi yatırımları teşvik edilmeli" dedi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, hükümetin konut fiyatlarındaki artışa çare olarak açıkladığı "Konut Finansman Paketi"nin çözüme yönelik bir etkisinin olmayacağını savundu. Aksine fiyatların daha da artacağını söyleyen Kurt, konut üretim malzemelerini ucuzlatacak sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurt, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, kredi oranlarında düşüşün konut alım talebini artıracağını, ancak yeterli arz olmadığı için bu defa konut fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası bazı konut satış sitelerinde konut fiyatlarının arttırıldığının gözlendiğini belirten Kurt, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanıyor, ancak bu koşullarda krizi derinleştirmekten başka katkısı olamaz" diyen Kurt, satır başlarıyla şunları söyledi:

"HÜKÜMETTEN BAZI DÜZENLEMELER VE TEŞVİKLER BEKLİYORUZ: Hükümet tarafından bir konut finansman paketi açıklandı. Bu paketin içeriği aslında konut stoklarının eritilmesine pozitif etki yaratacak bir paket. Paketin, fiyat yükselişlerine çok pozitif etki yaratmayacağını, ancak fiyatların artışına sebep olacağını düşünüyoruz. Sektör temsilcilerinin adına konuşmak gerekirse, inşaat girdi maliyetlerini düşürmediğimiz sürece konutlardaki satış fiyatlarının düşmesini pek mümkün görmüyoruz. Bununla ilgili bazı düzenlemeler ve teşvikler bekliyoruz biz hükümetten. Bunlardan en birincisi konut girdi maliyetlerine ilişkin vergi düzenlemeleri yapmaları. İkincisi ise konut malzemelerini ucuz üretebilecek sanayi kuruluşları ile ilgili teşvik paketlerinin açıklanması.

KONUT İNŞAAT MALİYETLERİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE: Maliyetler neden artıyor? Daha doğrusu konut fiyatları kira fiyatları neden artıyor? Çünkü arz talep dengesi arasında dengesizlik var. Özellikle İstanbul gibi büyük kentler aşırı göç alıyor. Bir de buna son dönemde göçmen ve mülteci gibi kontrol dışı nüfus artışı eklendikten sonra arz talep dengesinde muazzam bir dengesizlik ortaya çıktı. Bunun yanında konut inşaat maliyetleri de enflasyonun çok üzerinde bir artış oldu. Bunlarla ilgili düzenleme yapılmadığı sürece bu tür paketler pozitif gibi görünse de satış fiyatlarının artışına sebep olacaktır. Ön adımlar atılmadan yapıldığı için kaynakların verimsiz kullanılacağına ve sürdürülebilir bir çözüm üretilemeyeceğini düşünüyoruz.

DENETLEMEDİĞİ SÜRECE OLUMLU SONUÇ ALMASI MÜMKÜN DEĞİL: Hükümetin yeni açıkladığı teşvik paketi, konutların satışına yönelik bir teşvik paketi. Tabii bunu bazı fırsatçılar avantaja çevirdi. Konut satışlarında veya ellerindeki stoklarda aşırı bir artışa sebep oldu. Zaten teknik olarak bunun böyle olacağı belliydi. Bununla ilgili kamunun, yaptığı bu pozitif hareketleri denetlemediği sürece burada olumlu sonuç alması mümkün değil.

DAR VE ORTA GELİRLİNİN KONUT EDİNMESİ ÇOK ZOR: Dar ve orta gelirlinin bu paketle konut edinmesi çok zor. Neden zor? 2 milyonluk bir konutu 0,99 faiz oranı ile bile verseniz 1,7 katı kadar faiz ödemeniz gerekiyor. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğu bir ülkede aylık 20 bin liraya yakın kredi faizi ödemek orta geliri bile aşan bir durum. Dolayısı ile bu paketin dar ve orta gelire çok hitap etmeyeceğini düşünüyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışına ilişkin getirdikleri 3 ayrı paket için şu bilgileri vermişti:

"- İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."