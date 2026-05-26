Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Galatasaray formasıyla mutlu olduğunu belirten Mauro Icardi, AC Milan'ın transfer teklifini reddederek İstanbul'da kalmaya kararlı olduğunu belirtti. AC Milan'ın forvet arayışı, Icardi'nin net cevabıyla son buldu.

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MILAN'DAN ICARDI HAREKATI

İtalyan basınındaki haberlere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Milan, gol yollarındaki sorununu çözmek adına gözünü Mauro Icardi’ye dikmişti. İtalyan devinin, menajerler aracılığıyla Arjantinli yıldıza teklif götürdüğü belirtildi. 

TEKLİFİ DUYAR DUYMAZ REDDETTİ 

Haberde, Icardi'nin İtalyan ekibinden gelen bu hamleye hiç düşünmeden cevap verdiği ve kapıyı kapattığı aktarıldı. Deneyimli golcünün, İtalyan ekibine "Galatasaray'da ve İstanbul'da inanılmaz mutluyum. Burada yakaladığım havayı ve taraftarla olan bağımı bozmak istemiyorum. Transferi kesinlikle düşünmüyorum." dediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, rakip ağları 16 kez havalandırdı.

