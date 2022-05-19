Kılıçdaroğlu, Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü: "84 Milyon Tek Yürek Olarak Türkiye'nin Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesini Yeniden Yaşatacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da; CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e kadar yürüdü. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda Anıtkabir'in Tandoğan girişinde yaptığı konuşmada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve gençlere; "84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız" sözleri ile seslendi.

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yaklaşık 2,5 kilometrelik bir mesafede "Büyük Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Gençler, Güvenpark'a açılan Kumrular Sokak'tan başladıkları yürüyüşte "İkinci yüzyılın şafağında gençliğine güven, geleceğe yürü" pankartı taşıdı.

Gençlerin yürüyüşüne, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik etti. CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında yürüdü.

Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında yurttaşları selamladı, küçük bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Gençler, yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, CHP Genlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen ile birlikte yürüyüşün sonunda Anıtkabir'in Tandoğan kapısı önünde CHP otobüsüne geçti. Otobüsün üzerinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik'in konuşmasının ardından kendisi ile birlikte yürüyen gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu bayram, sıradan bir bayram değildir. Bu bayram, milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşman zırhlılarını gördüğü zaman, 'Geldikleri gibi gideceklerdir' diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. İkisini de kendisi seslendirir zaten. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' der. Bayrağımın altında ve vatanımda, özgür ve bağımsız yaşamak istiyorum' der.

"SAVAŞTA KAZANILAN ZAFERLER EKONOMİK ZAFERLERLE TAÇLANDIRILMADIKÇA ÜLKE BAĞIMSIZLIĞINI KORUYAMAZ"

İkinci önemli ilkesi. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz. Bugün hep beraber ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yeniden güçlendirebilmek için yollara çıktık. 'Adalet Yürüyüşü' bunun en önemli adımıdır.

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname'mizle, ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, dik ve azimli ve aynı zamanda kararlı yürüyerek, birlikte yürüyerek, omuz omuza yürüyerek ve toplumun her kesimini kucaklayarak, işçisinden köylüsüne kadar, memurundan şoförüne kadar, ev kadınından yaşlısına kadar, gencinden engellisine kadar, 84 milyon insan tek yürek olarak; ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız.

"ÇETELERİ DE SADAT'LARI DA EZECEĞİZ"

Çetelerin olduğunu biliyorum, 'beşli çetelerin' olduğunu biliyorum. SADAT'ların olduğunu biliyorum. Önümüzdeki çeteleri de SADAT'ları da ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. CHP'nin dokularında, Kuvayı Milliye'nin ruhu vardır. Ne 'beşli çetelere', ne onların yandaşlarına ne reislerine; hiçbir zaman, asla ve asla diz çökmeyeceğiz. Bizler, milli kurtuluş savaşını verenlerin çocuklarıyız. O savaşı verenler güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler, bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler o mücadeleyi. Bizler, o mücadelenin sahipleri olarak yolumuza, kararlılıkla devam edeceğiz.

Gençler önümüzdeki süreçte sandık gelecek, göreceksiniz. Bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar, ufkunu açacak olanlar; bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlarınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber gençler, hep beraber mücadele edeceğiz.

"ONUN AÇTIĞI UFUK BİZİM UFKUMUZ OLACAKTIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın bu ülkenin en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak da her namuslu insanın görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece bizler değil, bütün dünya saygı duymaktadır. ve o saygı hiçbir zaman eksilmedi. Mustafa Kemal'in başlattığı bağımsızlık mücadelesi, bütün mazlum insanların bağımsızlık mücadelesine örnek oldu. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıradan bir insan değildir. İdealleri olan, mazlumların yanında olan; haktan, hukuktan ve adaletten yana olan, bağımsızlık ülküsüne sağlam bir liderdir. O lider bizim önderimiz ve onun açtığı ufuk bizim ufkumuz olacaktır. Bayramınız kutlu olsun."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı, saygı duruşunda bulundu.