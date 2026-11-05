Kılıçdaroğlu fon soruşturmasında ceza çağrısı yaptı, 'Balık baştan kokar' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Vatandaşın hakkını hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun sonu gelmez. Biz bu ülkede temiz siyaseti istiyoruz. Bakın şimdi bir de fon hırsızlığının fetvası çıktı. Allah aşkına ya hırsızlığın fetvası mı olur? Böyle rezalet mi olur?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Ziyaret için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili konular görüştük kendisiyle. Dosyamızı ilettik. Sağ olsun katkı sağlayacağını söyledi. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında zaten genel başkanımız. O da elinden geldiğince katkı sağlayacak bizlere. Ben tekrar sayın genel başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme başladık biliyorsunuz. Bizde bir ay oldu seçimimizi yapalım. İnşallah hem esnaf ve sanatkarlarımıza hem de ülkemize hep birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"SORUNLARI BİLİYORUZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yiğiner'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Yiğiner'i yeni görevi için tebrik ederek, "Esnaf ve sanatkarın sorunlarını biliyoruz. Esnaf ve sanatkarın olmadığı bir dünyayı da düşünemiyoruz. Onlar üretirler, onlar çalışırlar, onlar halka hizmet ederler. Dolayısıyla onların sorunlarına sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil bütün siyasal partilerin dikkat etmesi lazım. Sorunların çözülmesi için çaba harcaması lazım. Bu sorunların bir kısmı uygulamadan kaynaklanıyor. Bir kısmı yasaların eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama ben sayın başkanıma söz verdim. Geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın yanında olacağız. Esnaf ve sanatkarın sorunlarını dillendireceğiz. ve sorunların çözümü için de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA FON KRİZİ TEPKİSİ: "BALIK BAŞTAN KOKAR"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında bugün ifadeye çağrılmasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kim vurgun yaptıysa, kim fon hırsızlığı yaptıysa cezasını çekmelidir. Yetimin hakkını kimsenin yemeye hakkı yoktur. Vatandaşın hakkını hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır. Gerekirse tutuklanmalıdır, hapse atılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun sonu gelmez. Hırsızın sonu gelmez. Biz bu ülkede temiz siyaseti istiyoruz. Ahlaklı siyaset istiyoruz. Bakın şimdi bir de fon hırsızlığının fetvası çıktı. Allah aşkına ya hırsızlığın fetvası mı olur? Böyle rezalet mi olur? Bunlara kesinlikle karşıyız. ve iktidara da çağrı yapıyoruz. Temiz siyaset olmalı. Siyasi Ahlak Yasası olmalı. Siyasetin temiz olması lazım. Eğer siyaset temiz olursa süreç de sağlıklı yürür. Ne diyor atalarımız? Balık baştan kokar. Dolayısıyla bu kokuyu bitirmemiz lazım."

Kaynak: ANKA