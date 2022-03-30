Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak (2)

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - 'BİZ 6 LİDER GÖNÜL BİRLİĞİ YAPTIK'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir'in ardından Sarıgöl ilçesine geçti. Burada ilk olarak üzüm bağında çalışan tarım işçisi kadınları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ardından Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda çiftçi ve muhtarlarla buluştu. Buluşmaya CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini belirterek, "Sizler üreteceksiniz ki karnımız doysun. Eğer sizleri üretemez noktaya taşırlarsa, bu millet derin yoksulluğu yaşar. Eğer bir anne evladını besleyemeden aç yatağa yatırıyorsa o annenin dramını hepimizin bilmesi, görmesi gerekir. Birilerinin durumu çok iyi. Birileri dolarla, bir yerden değil üç beş yerden maaş alıyor. 84 milyonun bir avuç insana çalıştığını da gayet biliyorum. Türkiye'yi o noktaya getirdiklerini de gayet iyi biliyorum. Biliyorum, düzeltmek istiyorum ama bunun için gücü sizden almamız lazım. Sizin gücünüz başımızın üstündedir. 6 lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturduk. Taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor. Biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var, bu ülkede her evde huzur olsun, mutfaklarda bereket olsun" ifadelerini kullandı.

Hande NAYMAN, Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,