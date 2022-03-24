Kılıçdaroğlu: Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazen, '6 benzemez bir araya geldiniz' diye kızıyorlar. Altımız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimiz demokrasi, insan hakları istiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda 'muhtarlar buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarını dinlemek üzere geldiğini belirterek, "Ben muhtarların sorunlarını anlatmayacağım, muhtarların sorunlarını nasıl çözeceğimi anlatacağım. Sorunu zaten siz yaşıyorsunuz, içindesiniz. Muhtarlık demokrasinin temel taşlarından birisidir. Muhtarları demokrasinin temel taşı haline nasıl getiririz, bunu anlatacağım sizlere. Muhtarların haklarını savunmak önce muhtarların görevi sonra da bizim görevimiz. İşin doğasında da bu var" dedi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda 103 emekli amirallerin yaptığı açıklamanın ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Amirallere tek tek teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir gerçeği iktidardan çok daha önce bildiler ve toplumun önüne koydular. İktidarın, amirallere teşekkür etmesi lazım. Yargılama aşamasının da süratle bitmesi lazım. Hepsinin beraat etmesi lazım. Açılan dava yersiz bir davaydı. Devlette liyakatten söz ediyoruz, amirallerin temel görevi budur zaten" dedi.