Yenimahalle Belediyesi Haberleri - Yenimahalle Belediyesi Haber - Haberler

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Yenimahalle Belediyesi Haberleri

Yenimahalle Belediyesi haber, Yenimahalle Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çanakkaleliler Yenimahalle'de İftar Yaptı

Çanakkaleliler Yenimahalle'de İftar Yaptı

Yenimahalle Belediyesi - 12.04.2023
B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Yenimahalle Belediyesi - 12.04.2023
Aylin Nazlıaka: 'Bugün Sayın Genel Başkanımızla Görüştüm ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kabinesi'nde Yarışmak Üzere...

Aylin Nazlıaka: "Bugün Sayın Genel Başkanımızla Görüştüm ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kabinesi'nde Yarışmak Üzere...

Yenimahalle Belediyesi - 30.03.2023
Yenimahalle'den hayat kurtaracak adım

Yenimahalle'den hayat kurtaracak adım

Yenimahalle Belediyesi - 20.03.2023
Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyesi'yle Oynadığı Maçtan Galip Ayrıldı

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyesi'yle Oynadığı Maçtan Galip Ayrıldı

Yenimahalle Belediyesi - 12.03.2023
Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Samandağlı Depremzede: İlk 5 Gün Devlet Adına Hiçbir Çalışma Yoktu.

Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Samandağlı Depremzede: İlk 5 Gün Devlet Adına Hiçbir Çalışma Yoktu.

Yenimahalle Belediyesi - 18.02.2023
7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Fethi Yaşar: 'Bütçemizden 3 Milyon TL'lik Kaynak Oluşturarak, Acil İhtiyaçları Karşılıyoruz'

7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Fethi Yaşar: "Bütçemizden 3 Milyon TL'lik Kaynak Oluşturarak, Acil İhtiyaçları Karşılıyoruz"

Yenimahalle Belediyesi - 06.02.2023
Başkan Yaşar: 'Ulaşım ve altyapı sorunu çözülmeli'

Başkan Yaşar: "Ulaşım ve altyapı sorunu çözülmeli"

Yenimahalle Belediyesi - 30.01.2023
Yenimahalle Belediyesi araç filosunu 505'e yükseltti

Yenimahalle Belediyesi araç filosunu 505'e yükseltti

Yenimahalle Belediyesi - 09.12.2022
Mansur Yavaş, 'Huzurunuzda söylüyorum' diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu: Bir talimat verin

Mansur Yavaş, "Huzurunuzda söylüyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu: Bir talimat verin

Yenimahalle Belediyesi - 30.10.2022
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan Çıkarsın Karşıma'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan Çıkarsın Karşıma"

Yenimahalle Belediyesi - 30.10.2022
Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yenimahalle Belediyesi - 29.10.2022
Hüseyin Baş: 'Babamın Tesis Etmeye Çalıştığı Kardeşliği Fethi Başkanımız Türkiye'mize Hediye Etti'

Hüseyin Baş: "Babamın Tesis Etmeye Çalıştığı Kardeşliği Fethi Başkanımız Türkiye'mize Hediye Etti"

Yenimahalle Belediyesi - 08.10.2022
Yenimahalleli Çocuklardan Geri Dönüşüme Destek

Yenimahalleli Çocuklardan Geri Dönüşüme Destek

Yenimahalle Belediyesi - 04.10.2022
Ankara haberleri | Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. Yıl Dönümü, Başkentte Coşkuyla Kutlanacak

Ankara haberleri | Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. Yıl Dönümü, Başkentte Coşkuyla Kutlanacak

Yenimahalle Belediyesi - 01.10.2022
Ankara yerel haberleri... Yenimahalle Sakinleri Sağlık Taramasından Geçiyor

Ankara yerel haberleri... Yenimahalle Sakinleri Sağlık Taramasından Geçiyor

Yenimahalle Belediyesi - 30.09.2022
Yenimek Kursiyerlerinden Çini ve Tezhip Sergisi

Yenimek Kursiyerlerinden Çini ve Tezhip Sergisi

Yenimahalle Belediyesi - 28.09.2022
Denizli haberi! Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Rakibi Denizli'yi Yendi

Denizli haberi! Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Rakibi Denizli'yi Yendi

Yenimahalle Belediyesi - 27.09.2022
Ankara haberi: Yenimahalle'de 90'lar Festivali'nde Burak Kut Konseri

Ankara haberi: Yenimahalle'de 90'lar Festivali'nde Burak Kut Konseri

Yenimahalle Belediyesi - 25.09.2022
Ankara haberi: Yenimahalle'de Konservatuvar Eğitimleri Başladı

Ankara haberi: Yenimahalle'de Konservatuvar Eğitimleri Başladı

Yenimahalle Belediyesi - 22.09.2022
Son dakika haber | Muaythai Dostluk Kupası'nın kazananı Yenimahalle Belediyesi oldu

Son dakika haber | Muaythai Dostluk Kupası'nın kazananı Yenimahalle Belediyesi oldu

Yenimahalle Belediyesi - 15.09.2022
Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi

Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi

Yenimahalle Belediyesi - 14.09.2022
Ankara yerel haberi | Yenimahalle'de Okul Çantaları Belediyeden

Ankara yerel haberi | Yenimahalle'de Okul Çantaları Belediyeden

Yenimahalle Belediyesi - 13.09.2022
Ankara haberi: Yenimahalle'de Okumanın Yaşı Yok

Ankara haberi: Yenimahalle'de Okumanın Yaşı Yok

Yenimahalle Belediyesi - 12.09.2022
Denizli haberi | Babadağ Belediye Başkanı Atlı'dan Ankara Çıkarması

Denizli haberi | Babadağ Belediye Başkanı Atlı'dan Ankara Çıkarması

Yenimahalle Belediyesi - 10.09.2022
Son dakika haberi! Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor

Son dakika haberi! Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor

Yenimahalle Belediyesi - 10.09.2022
Ankara yerel haberleri | Yenimahalle Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi

Ankara yerel haberleri | Yenimahalle Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi

Yenimahalle Belediyesi - 09.09.2022
Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi - 08.09.2022
Ankara yerel haberi: Yenimahalle'nin Minik Sporcuları Mezun Oldu

Ankara yerel haberi: Yenimahalle'nin Minik Sporcuları Mezun Oldu

Yenimahalle Belediyesi - 07.09.2022
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı

Yenimahalle Belediyesi - 04.09.2022
Ankara haber | Yenimahalle Belediyesi'nden Sel Mağdurlarına Destek

Ankara haber | Yenimahalle Belediyesi'nden Sel Mağdurlarına Destek

Yenimahalle Belediyesi - 04.09.2022
Ankara haberi... Yenimahalle Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne Özel Konser

Ankara haberi... Yenimahalle Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne Özel Konser

Yenimahalle Belediyesi - 02.09.2022
Ankara haberleri | Yenimahalle yıldız sporcularını arıyor

Ankara haberleri | Yenimahalle yıldız sporcularını arıyor

Yenimahalle Belediyesi - 01.09.2022
Ankara yerel haberi: Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu Sona Erdi

Ankara yerel haberi: Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu Sona Erdi

Yenimahalle Belediyesi - 31.08.2022
Ankara yerel haberi | Yenimahalle'de 'Bergen' Rüzgarı Esti

Ankara yerel haberi | Yenimahalle'de 'Bergen' Rüzgarı Esti

Yenimahalle Belediyesi - 28.08.2022
Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nin Yakacık Mesire Alanına Yoğun İlgi

Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nin Yakacık Mesire Alanına Yoğun İlgi

Yenimahalle Belediyesi - 26.08.2022
Konya haberi: Konyaaltı'nın 'Mavi Kelebekleri'nden Hazırlık Maçlarında Üst Üste Galibiyet

Konya haberi: Konyaaltı'nın 'Mavi Kelebekleri'nden Hazırlık Maçlarında Üst Üste Galibiyet

Yenimahalle Belediyesi - 25.08.2022
Ankara yerel haberleri | Yenimahalle'de 50 Bin Porsiyon Aşure Dağıtıldı

Ankara yerel haberleri | Yenimahalle'de 50 Bin Porsiyon Aşure Dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi - 25.08.2022
Kayseri haber | Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı

Kayseri haber | Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı

Yenimahalle Belediyesi - 24.08.2022
Son dakika haber: Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Son dakika haber: Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Yenimahalle Belediyesi - 24.08.2022
SPOR Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

SPOR Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

Yenimahalle Belediyesi - 21.08.2022
Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Yenimahalle Belediyesi - 21.08.2022
Sesi Görenler Ligi'ndeki başkent derbisi berabere bitti

Sesi Görenler Ligi'ndeki başkent derbisi berabere bitti

Yenimahalle Belediyesi - 20.08.2022
Derman Market yaraları sarıyor

Derman Market yaraları sarıyor

Yenimahalle Belediyesi - 19.08.2022
Ankara haberi: Yenimahalle Belediyesi Kendi Çiçeğini Kendi Üretiyor

Ankara haberi: Yenimahalle Belediyesi Kendi Çiçeğini Kendi Üretiyor

Yenimahalle Belediyesi - 17.08.2022
Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Büyük Katkı

Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Büyük Katkı

Yenimahalle Belediyesi - 16.08.2022
Ankara yerel haberleri... Yenimahalle'de Muharrem Anması

Ankara yerel haberleri... Yenimahalle'de Muharrem Anması

Yenimahalle Belediyesi - 15.08.2022
Ankara haberleri! Yenimahalle'de 'Al Jeel' Rüzgarı Esti

Ankara haberleri! Yenimahalle'de "Al Jeel" Rüzgarı Esti

Yenimahalle Belediyesi - 14.08.2022
Ankara haber: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan Yenimahallelilere aşure ikramı

Ankara haber: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan Yenimahallelilere aşure ikramı

Yenimahalle Belediyesi - 12.08.2022
Ankara haberi | Yenimahalle Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara haberi | Yenimahalle Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Yenimahalle Belediyesi - 11.08.2022
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