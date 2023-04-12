Yenimahalle Belediyesi Haberleri - Yenimahalle Belediyesi Haber - Haberler

Yenimahalle Belediyesi Haberleri
Yenimahalle Belediyesi haber, Yenimahalle Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
Aylin Nazlıaka: "Bugün Sayın Genel Başkanımızla Görüştüm ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kabinesi'nde Yarışmak Üzere...
Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyesi'yle Oynadığı Maçtan Galip Ayrıldı
Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Samandağlı Depremzede: İlk 5 Gün Devlet Adına Hiçbir Çalışma Yoktu.
7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Fethi Yaşar: "Bütçemizden 3 Milyon TL'lik Kaynak Oluşturarak, Acil İhtiyaçları Karşılıyoruz"
Mansur Yavaş, "Huzurunuzda söylüyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu: Bir talimat verin
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan Çıkarsın Karşıma"
Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hüseyin Baş: "Babamın Tesis Etmeye Çalıştığı Kardeşliği Fethi Başkanımız Türkiye'mize Hediye Etti"
Ankara haberleri | Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. Yıl Dönümü, Başkentte Coşkuyla Kutlanacak
Ankara yerel haberleri... Yenimahalle Sakinleri Sağlık Taramasından Geçiyor
Denizli haberi! Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Rakibi Denizli'yi Yendi
Ankara haberi: Yenimahalle'de 90'lar Festivali'nde Burak Kut Konseri
Son dakika haber | Muaythai Dostluk Kupası'nın kazananı Yenimahalle Belediyesi oldu
Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi
Denizli haberi | Babadağ Belediye Başkanı Atlı'dan Ankara Çıkarması
Son dakika haberi! Adasokağı'nın yeni transferleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor
Ankara yerel haberleri | Yenimahalle Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi
Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çalışanı Alp Eren Kaya ve Alev Yılmaz Çiftinin Düğününe Katıldı
Ankara haber | Yenimahalle Belediyesi'nden Sel Mağdurlarına Destek
Ankara haberi... Yenimahalle Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne Özel Konser
Ankara yerel haberi: Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu Sona Erdi
Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nin Yakacık Mesire Alanına Yoğun İlgi
Konya haberi: Konyaaltı'nın 'Mavi Kelebekleri'nden Hazırlık Maçlarında Üst Üste Galibiyet
Ankara yerel haberleri | Yenimahalle'de 50 Bin Porsiyon Aşure Dağıtıldı
Son dakika haber: Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı
Ankara haberi: Yenimahalle Belediyesi Kendi Çiçeğini Kendi Üretiyor
Ankara yerel: Yenimahalle Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Büyük Katkı
Ankara haber: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan Yenimahallelilere aşure ikramı