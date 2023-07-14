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Kerberos, Türkiye'de termometre patlattı! Meteoroloji saat verip "Dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı

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Adını Dante'nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos'tan alan sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'de de aşırı sıcaklar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların pazar gününden itibaren normale dönmesi bekleniyor.

Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının son durağı Türkiye oldu. Adını Dante'nin Inferno eserindeki üç başlı köpekten alan Kerberos'un etkisiyle ülkemizde de aşırı sıcaklar etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.

Kerberos, Türkiye'de termometre patlattı! Meteoroloji saat verip 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi. Sıcaklık yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

Kerberos, Türkiye'de termometre patlattı! Meteoroloji saat verip 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu; " İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

Kerberos, Türkiye'de termometre patlattı! Meteoroloji saat verip 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( Akom ) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Kerberos, Türkiye'de termometre patlattı! Meteoroloji saat verip 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul AKOM Güncel Haberler

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