Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ye giderek radyo kanalı kurduktan sonra kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar gündem oldu.

KENDİ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sözde mehdi Tuncer Çiftçi, 26 Temmuz'da Youtube üzerinden yayınladığı video ile kendi doğum gününü kutladı. Lüks villası içinde elinde silahlarla yürüyen Tuncer Çiftçi'nin videosu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Tuncer Çiftçi'ye "Silahlı mehdi" lakabını taktı.

ÖZEL KUVVETLER SİLAHI VAR

Tuncer Çiftçi'nin videosunda sergilediği silahların, Avusturya yapımı "Steyr Aug A3" model piyade tüfeği olması dikkat çekti. "Steyr Aug" silahı birçok ülkenin özel kuvvetleri tarafından tercih ediliyor.

KARABORSADA BULUNMUYOR

Karaborsada bulunan modellerin ise 1978-2000 arası üretilen Steyr Aug A1 modeli olduğu bildirildi. Sözde mehdi Tuncer Çiftçi'nin elindeki silahların ise 2004'ten itibaren üretilen ve karaborsada bulunmayan Steyr Aug A3 model olması dikkat çekti.

MÜRİTLERİNİ VİDEOYA ALDI

Çiftçi ayrıca kadın müritlerini videoya aldığı anları da sosyal medyadan paylaştı. Videoda, kadınların üzerinde "Allah'ın Nuru Tuncer Çiftçi" yazması dikkat çekti.