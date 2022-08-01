Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı - Haberler

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Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi isimli şahsın kendi sosyal medya hesabından hem silahlarla hem de müritleriyle ilgili paylaştığı video gündem oldu.

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Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ye giderek radyo kanalı kurduktan sonra kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar gündem oldu.

Sözde mehdi Tuncer Çiftçi, 26 Temmuz'da Youtube üzerinden yayınladığı video ile kendi doğum gününü kutladı. Lüks villası içinde elinde silahlarla yürüyen Tuncer Çiftçi'nin videosu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Tuncer Çiftçi'ye "Silahlı mehdi" lakabını taktı.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

Tuncer Çiftçi'nin videosunda sergilediği silahların, Avusturya yapımı "Steyr Aug A3" model piyade tüfeği olması dikkat çekti. "Steyr Aug" silahı birçok ülkenin özel kuvvetleri tarafından tercih ediliyor.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

Karaborsada bulunan modellerin ise 1978-2000 arası üretilen Steyr Aug A1 modeli olduğu bildirildi. Sözde mehdi Tuncer Çiftçi'nin elindeki silahların ise 2004'ten itibaren üretilen ve karaborsada bulunmayan Steyr Aug A3 model olması dikkat çekti.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

Çiftçi ayrıca kadın müritlerini videoya aldığı anları da sosyal medyadan paylaştı. Videoda, kadınların üzerinde "Allah'ın Nuru Tuncer Çiftçi" yazması dikkat çekti.

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Yorumlar (2)

Belmondoengin:

Bu kendini mehdi ilan edenleri taksim meydanında sergilemek lazım.

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Furkan Öztürk Öztürk:

Ya bunlar olmasa kime gülecez :))) ahaahahahahah

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