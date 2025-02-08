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Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor: Burası benim mekanım

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Amasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan yaşlı adam, görenleri şaşırtıyor.

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

"KİMSEYE ZAHMET VERMEMEK İÇİN MEZARIMI KENDİM KAZDIM"

Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.,

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar kazamaz. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

'Benim mekanım' dediği mezarına geceleri girip yatıyor

KÖYDEKİ BÜTÜN KAZILAN MEZARLARDA EMEĞİ VAR

Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu.

'Benim mekanım' dediği mezarına geceleri girip yatıyor

'Benim mekanım' dediği mezarına geceleri girip yatıyor

Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor: Burası benim mekanım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Bey:

Bırakın bu saçma sapan haberleride ekonomiyi,hayat pahalılığını haber yapın, gündemden haberler verin vatandaş ne durumda sağlık,eğitim,ekonomi ne durumda,hastaneden randevu alıcaz 3 ay sonrasına sindigrafi için gün verdiler biraz araştırmacı habercilik yapın masa başı haberlerle geçiştiriyorsunuz.

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