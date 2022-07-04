Kekova'da zeytinliklerin satışa çıkarılması 'kaçak yapı' endişesine yol açtı

ANTALYA'nın doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle öne çıkan Demre'ye bağlı Kekova'daki adalarda çok sayıda zeytinlik ve doğal sit alanı niteliğindeki araziler, sahipleri tarafından satışa çıkarıldı. Çivi dahi çakılamayacak bölgedeki zeytinliklerde, satış sonrası kaçak yapılaşmadan endişe ediliyor.

Demre ilçesinde batık tarihi kentin de bulunduğu dünyaca ünlü Kekova Adası'ndaki zeytinlikler, sahipleri tarafından satışa çıkarıldı. Kekova ve Üçağız Yarımadası'nda bir taraftan çok sayıda kaçak yapıyla ilgili şikayetler bulunurken, diğer taraftan bu adalardaki doğal sit alanı ve zeytinlik arazilerle ilgili satış ilanları arttı. Kaçak yapıların birçoğuyla ilgili yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmadığı, bazılarıyla ilgili mahkeme süreçlerinin devam ettiği Kekova'da, son dönemde çok sayıda zeytinlik ve doğal sit alanı konumundaki araziler satışa çıkarıldı.

Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma bölgesi ve 1'inci derecede doğal sit alanında 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 2020'de villa inşasına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Demre Belediyesi'nin yıkım kararları mahkemece onaylandı. Ancak istinaf mahkemesindeki itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle yıkım için bu kararın çıkması bekleniyor.