Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın vahameti yolcu otobüsünün vinç yardımıyla yerinden kaldırılmasıyla ortaya çıkarken dronla kaydedilen görüntülerde otobüsün büyük bir kısmının paramparça olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞAHİN: ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"OTOBÜS BİRAZ HIZLIYDI, YALPALAMAYA BAŞLADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

OTOBÜS 9 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KALDIRILDI

İçerisinde 39 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran kazanın vahameti 9 kişiye mezar olan yolcu otobüsünün saplandığı yerden çekilmesiyle ortaya çıktı. Drone ile kaydedilen videoda köprünün ayağına ok gibi saplanan otobüsün büyük bir kısmının paramparça olduğu görülüyor.