Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı resepsiyonla kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantırov, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurızbay Taganulı, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman İsagaliyev'in yanı sıra siyasetçiler, askeri yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Kapucu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kardeş Kazakistan'da birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

29 Ekim'in Türk milleti için büyük bir mutluluğu simgelediğini belirten Kapucu, Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923'te ilan edildiğini anımsattı.

Kapucu, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve insani alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, ülkenin bugün dinamik ekonomisi, sanayisi, ulaştırma altyapısı ve turizm sektörüyle dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin 2025'te 763 bini Kazakistan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 64 milyon turisti ağırladığını bildiren Kapucu, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendiğini, Türk müteahhitlik firmalarının da dünyanın farklı bölgelerinde önemli projelere imza attığını dile getirdi.

Kapucu, Kazakistan'da bugüne kadar Türk firmalarınca 30 milyar doları aşkın değerde projelerin tamamlandığını söyledi.

"Kökümüz ortak, gönlümüz yakın, geleceğimiz birdir"

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere işaret eden Kapucu, iki ülke arasındaki bağların yalnızca diplomatik ilişkilerden ibaret olmadığını, ortak tarih, dil ve kültüre dayanan köklü bir kardeşlik ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Kapucu, "Bugün burada Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluktan söz ederken aslında yalnızca iki devlet arasındaki ilişkiden bahsetmiyoruz. Biz, kökleri yüzyılların ötesinde Orta Asya'nın büyük bozkırlarına uzanan kadim bir bağdan bahsediyoruz." dedi.

İki halkın tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış olmasına rağmen birbirine yabancılaşmadığını belirten Kapucu, ortak dil, kültür, gelenek ve değerlerin iki ülkeyi birbirine bağlamaya devam ettiğini söyledi.

Kapucu, Türkiye'nin, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkenin bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu hatırlatarak, "Bu, sadece diplomatik bir karar değil, yüzyıllar sonra yeniden birbirine uzanan iki kardeş elin buluşmasının bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Ortak geçmişin iki ülkenin nereden geldiğini, ortak ideallerin de gelecekte nereye ilerleyeceğini gösterdiğini kaydeden Kapucu, "Kökümüz ortak, gönlümüz yakın, geleceğimiz birdir." dedi.

Kapucu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliğin Türk dünyasının geleceğini birbirine bağlayan en güçlü köprülerden biri olmaya devam edeceğine inandıklarını belirterek, son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ikili işbirliğine yeni ivme kazandırdığını anlattı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'de tesis edildiğini anlatan Kapucu, 2009'da stratejik ortaklık, 2022'de geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Mayısta gerçekleştirilen ziyarette "Ebedi Dostluk ve Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Bildirisi"nin imzalandığını bildiren Kapucu, 2027'de diplomatik ilişkilerin 35. yılının kutlanacağını ifade etti.

Kapucu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı sonunda 10 milyar dolara ulaştığını aktararak, hedeflerinin bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Kazakistan'da 5 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin ülkedeki doğrudan yatırımlarının 6 milyar doları aştığını belirten Kapucu, tarım, sağlık ve turizm başta olmak üzere farklı sektörlerde yeni işbirliği projelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kapucu, Orta Koridor başta olmak üzere enerji, yapay zeka, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarının iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

1992'den bu yana yaklaşık 7 bin Kazak öğrenciye destek sağlandı

Eğitim ve kültür alanındaki ilişkilere de değinen Kapucu, Türkiye Bursları programı kapsamında 1992'den bu yana yaklaşık 7 bin Kazak öğrenciye destek sağlandığını, her yıl yaklaşık 300 Kazak öğrenciye burs verildiğini bildirdi.

Halen yaklaşık 13 bin Kazak öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gördüğünü belirten Kapucu, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinin mezun sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin 2010'dan bu yana Kazakistan'da faaliyet gösterdiğini aktaran Kapucu, Astana ve Almatı'da Türkiye Maarif Vakfına bağlı 2 okulun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazileri ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anan Kapucu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin yeni alanlarda güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Kazakistan'dan Antalya'daki COP31 konferansına destek

Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantırov da Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, destek ve ortak tarih temelinde geliştiğini söyledi.

Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının iki ülke ilişkileri açısından tarihi önem taşıdığını belirten Kuantırov, bu adımın iki halk arasındaki güçlü kardeşliğin sembolü olduğunu dile getirdi.

Kuantırov, iki ülke arasındaki hükümetler ve parlamentolar arası ilişkilerin de dinamik şekilde geliştiğini vurgulayarak, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, lojistik, kültür ve insani alanlardaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

İklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasının da iki ülkeyi bir araya getiren ortak sorumluluk alanlarından biri olduğuna işaret eden Kuantırov, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenlenecek olmasının özel önem taşıdığını söyledi.

Kuantırov, Kazakistan'ın konferansın başarılı şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu aktararak, Türkiye'ye COP31'e ev sahipliği sürecinde başarılar diledi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyonda, Türk dünyasında tanınan Kazakistan'ın "Turan" etno grubu da sahne aldı.

Kaynak: AA