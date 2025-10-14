Kazakistan'dan Türkiye'ye Gelen Geleneksel Kazak Yurt Çadırı Hediyesi

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan'ın Aktau kentinden Ankara'ya gelen üst düzey heyet, Türk Kültürü Teşkilatı'na (TÜRKSOY) geleneksel 7 kanatlı Kazak Yurt Çadırı hediye etti.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Mangıstau Eyaleti Vali Yardımcısı Tilegen Abishev, Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ve ekibine bu anlamlı buluşmayı sağladıkları için teşekkür ederek, "Bu çadır, bize sadece bir hediyeden çok daha fazlasını, Türk dünyasının bütün güzelliklerini, aile sıcaklığını ve yuvayı hatırlatıyor. Aktau'daki açılış töreninde bizzat bulundum ve o muhteşem coşkuya tanıklık ettim. İnanıyorum ki kapanış töreni de aynı şekilde coşkulu olacak ve bu süreç Türk dünyasının daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yaklaşık 7 ay önce kurdukları başkanlık bünyesinde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önerisiyle Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma günü ilan edilmesi ve Türk soylu kardeşlerimizin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmelerine olanak sağlayan yeni düzenlemeler, tarihi nitelikte adımlardır. Artık 8 Türk devleti tek çatı altında birlikte hareket ediyor." diye konuştu.

Ankara Valisi Şahin de, "Bu çadır, aynı çatı altında yaşama irademizin ve kökleri binlerce yıl öncesine dayanan birlikteliğimizin en güzel nişanesidir. Bu anlamlı hediye için Kazakistanlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Yurt Çadırı derin bağlarımızın simgesidir"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de çadırın Türk halklarının derin bağlarının bir simgesi olduğunu belirterek, "Bu yurt çadırı, sadece bir barınak değil, tüm Türk halklarının derin bağlarının, kardeşliğinin ve bütünlüğünün bir simgesidir." dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, bu yıl boyunca Aktau'da düzenlenen ve yüz binlerce kişiyi ağırlayan etkinliklere değinerek, "Aktau, Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını büyük bir başarıyla taşımış, Hazar'ın incisi, Türk dünyasının kültürel buluşma noktası olmuştur. Bu anlamlı yılın bir nişanesi olarak hediye edilen bu yurt çadırı, bizler için birlik ve beraberliğimizin en kadim sembollerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mangıstau Vali Yardımcısı Abishev de, "Bu çadır, atalarımızın yaşam alanı ve manevi kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. TÜRKSOY'a ve Türk kardeşlerimize olan bu hediyemiz, sonsuz kardeşliğimizin ve ortak kültürümüzün bir teminatıdır." dedi.

Aktau Belediye Başkanı Baipakov ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın gururu ve sorumluluğuyla tüm yıl boyunca şehrimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Baipakov, Aktau'ya gelerek bu kültür şölenine ortak olan tüm misafirlere teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen geleneksel kurdele kesimi ile Kazak Yurt Çadırı'nın resmi açılışı yapıldı.

Tören, Türk dünyası kardeşliğini simgeleyen hediye önünde toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.