Kayseri'de liseliler 3D yazıcıyla yaptıkları robotla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldu

KAYSERİ'de Sümer Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, danışman öğretmenleri Fatih Kültuktürkan öncülüğünde yerli ve milli sensörler ile kartları kullanarak üç boyutlu (3D) yazıcıyla altı eklemli robotik kollu endüstri robotu tasarladı. Çeşitli görevleri tamamlama kapasitesine sahip olan robot; Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 'Robolig' kategorisinde lise seviyesinde Türkiye ikincisi oldu. TEKNOFEST'teki başarının ardından Kayseri'ye dönen öğrenciler, okulda öğretmen ve arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Kentteki Sümer Fen Lisesi'nin 12'nci sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik "SRK-TECH" takımı, geliştirdikleri robotla başarıya imza attı. Çeşitli malzemeleri tutup gereken hedefe taşıyarak üst üste dizebilen robot, TEKNOFEST'te ikinci oldu. Derece alan öğrenciler için okulda bir karşılama töreni düzenlendi. Okul müdürü Yusuf Özkan da başarılı öğrencilere çiçek takdim etti.

Sümer Fen Lisesi bünyesindeki robotik kulübünde çalışmalar yaptıklarını anlatan SRK-TECH Takım Kaptanı Ecrin Mina Çavuşoğlu, "Bu yıl katıldığımız TEKNOFEST 2026 'Robolig' kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ettik. Geçen yıl bu yarışmada Türkiye birincisi olmuştuk. Yaklaşık iki üç senedir bu yarışmaya katılıyoruz. Okulumuzda hem arkadaşlarımızdan hem de öğretmenlerimizden destek görmek bizi çok mutlu ediyor. Artık takım olarak sadece yerelde yapılan değil, uluslararası yarışmalara da katılmak istiyoruz. Bunun yanı sıra bu çalışmaları üniversitede de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz bu yıl artık üniversiteye geçiyoruz" dedi.

'SEKİZ DAKİKADA BÜTÜN GÖREVLERİ BİTİRMİŞTİK'

Altı yedi aylık bir hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katıldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, süreci şöyle anlattı:

"Bu yılki yarışmada görevimiz; robotumuzun dört adet kutuyu üzerine alıp bırakması gereken yere kule şeklinde üst üste dizmesi, daha sonrasında rakiple ortak alandaki halkaları toplayıp iletişim kulesine aktardıktan sonra zipline yaparak geri dönmesiydi. Biz bu görevlerin hepsini iki turda da başarıyla tamamlayarak Türkiye ikinciliği elde ettik. Aslında süre bir etken değil ama on dakikalık sürenin yaklaşık sekiz dakikasında bütün görevleri bitirmiştik. Bu yarışma, şartnamelerin açıklanmasından bu yana yaklaşık altı yedi aylık bir süreci kapsıyor. Önce rapor, sonra video rapor aşamalarından elenerek finale kadar geliyoruz."

'HAVACILIK VE UZAY BÖLÜMÜNE YÖNELDİM'

Çavuşoğlu, robotun teknik özelliklerini anlatarak, "Robotumuz; dört tekerlekli, kendi amortisör sistemi olan altı eklemli bir mekanizmaya sahip. Bütün görevler için özelleştirilmiş bir eli bulunuyor. Aynı zamanda zipline hattını yapabilmek için oynar motorlu bacakları var. Robotumuzun tasarımını bilgisayar uygulaması üzerinden kendimiz yapıyor ve atölyemizdeki üç boyutlu yazıcılarla, filamentler kullanarak basıyoruz. Aslında mühendislik okumak istiyordum ancak bu yarışmadan sonra havacılık ve uzay alanına yönelmiş oldum. İnşallah o yolda ilerlemek istiyorum. Alanda Selçuk Bayraktar ve onun teknolojileriyle karşılaşmak bize bu yolda çok fazla yön gösteriyor. Hem onunla orada tanışmak hem yaptıklarına şahit olmak hem de böyle etkinliklerde yer almak gelecek hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'PES ETMEDİK, İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK'

Takımın elektrik ve elektronik sorumlusu Fatma Mercan Karatepe ise çalışmalarını şu sözlerle aktardı:

"Robotumuzda yerli ve milli sensörleri kullandık, sistemimiz tamamen bunlarla çalışıyor. Robotumuzun dört tekerlekten çekişli dört adet motoru ve bir robotik kolu bulunuyor. Bizim robotumuzun en özgün yanı ise alt kısmında yer alan servo motorlarıdır. Bu servo motorlar sayesinde aracımızın yüksekliğini istediğimiz kadar artırıp azaltabiliyoruz. Bu da bize görevlerde büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu süreçte uzun saatler boyu çalıştık ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken okul atölyesini sıkça kullandık. Takım arkadaşlarımızın ve danışman öğretmenimizin destekleriyle iyi işler çıkardık. Gerektiğinde denedik, bazen sorunlarla karşılaştık. Sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerine uzun süreler düşündük. İlerleyemediğimiz zamanlar oldu ama pes etmedik; sonuçta finale kadar gelip ikinciliği elde ettik."

'OKULUMUZUN BİZİ DESTEKLEMESİ ONUR VERİCİ'

Dereceye girme konusunda şans faktörünün de etkili olduğunu belirten Karatepe, "Saha şartlarında her zaman istediğimiz gibi ilerleyemeyebiliyoruz, birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Alanda da birçok problem yaşadık ama bunları profesyonel bir şekilde atlattık. Burada önemli olan sadece dereceye girmek değil. Dereceye girmek konusunda aslında biraz da şans faktörü etkili oluyor çünkü alandaki kura sistemi tamamen bizim elimizde olan bir durum değil. Yine de ikinciliği elde edebilmek bile büyük bir emeğin karşılığını alabildiğimizi gösteriyor. Okulumuzun bizi bu alanda desteklemesi, arkadaşlarımız tarafından tebrik edilmek ve okul idaresinin bizi bu şekilde karşılaması bizim için çok onur verici. Hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU YOLDAN ŞAŞMASINLAR'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden ödül almanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Karatepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST'in her yıl farklı bir bölgede yapılması ve şehirleri gezerek Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlara ulaşması çok güzel. Bu sayede festival, Türkiye'deki birçok teknoloji severi bir araya getiriyor. Selçuk Bayraktar'ın elinden bizzat ödül almak bizim için çok büyük bir gurur ve teşvik oldu. Önümde bir sınav süreci var; bu süreci başarıyla tamamlayıp elektrik-elektronik mühendisliği bölümüne yerleşmeyi planlıyorum. Ülkemiz için yerli ve milli teknolojiler geliştirmek çok önemli. Bu alana ilgi duyan gençlerin TEKNOFEST gibi yarışmalarla desteklenmesini yürekten istiyorum. Yolları doğru yol, bu yoldan şaşmasınlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı