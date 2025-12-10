Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğince Katar Milli Günü resepsiyonu düzenlendi.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naif bin Jassim Al-Abduljabbar'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen resepsiyona Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, burada yaptığı konuşmada, Katar Milli Günü'nü kutladı.

Bölgesel meselelerde birlikte hareket etmenin hem iki ülkenin hem de bölgenin huzur ve menfaatinin tesisi için önem arz ettiğine değinen Özkaya, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının üzerine inşa edilmiş olan karşılıklı güven, dayanışma ve işbirliği uluslararası alanda gıpta ile takip edilmektedir. İki ülke arasında böylesine örnek bir ikili işbirliğinin ortaya çıkmasına vesile olan her iki ülke lider ve yöneticilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Özkaya, Anayasa Mahkemesi ile Katar Yüksek Mahkemesi arasındaki sıkı işbirliğine dikkati çekerek, her iki ülkenin de İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansının (İDAY) kurucu üyesi olduğunu hatırlattı.

Maslahatgüzar Al-Abduljabbar da Katar Milli Günü'nün, ülkesinin elde ettiği kalkınmadan duydukları gururu vurgulamak için bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Bugün ayrıca Katar ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin gösterdiği olağanüstü başarıyı da kutluyoruz. Bu ilişkiler, sağlam dostluk, karşılıklı güven, stratejik ortaklık ve ortak anlayış üzerine kurulmuş benzersiz bir model teşkil etmektedir." ifadelerini kullanan Al-Abduljabbar, 22 Ekim'de iki ülke liderlerinin eş başkanlığında düzenlenen Türkiye-Katar 11. Dönem Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın ilişkilerin gücünü gösterdiğini söyledi.

Al-Abduljabbar, konuşmasında, yakında Katar'ın İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından Katarlı çocuklar dans gösteri düzenledi ve davetlilerle pasta kesildi.