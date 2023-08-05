Kastamonulu Şehitler Adına Açılan Su Kuyusu Sayısı 19'a Ulaştı

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından Kastamonulu şehitler adına Afrika'da açılan su kuyusu sayısı 19'a ulaştı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle başlatılan '1000 Şehide 1000 Su Kuyusu' projesi kapsamında Kastamonu'daki şehitler adına Mali, Uganda ve Kamerun gibi ülkelerde 19 su kuyusu açıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliğince Kastamonulu şehitler adına açılan Afrika'daki su kuyusu sayısı 19'a ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Deniz Feneri Derneği iş birliğince iki sene önce başlatılan "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi kapsamında Kastamonu'daki şehitler adına Afrika'daki Mali, Uganda, Kamerun gibi ülkelerde 19 su kuyusu açıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, AA muhabirine, Afrika'da temiz su miktarının az olduğunu, bu nedenle coğrafyada yaşayanların suya hasret çektiğini söyledi.

Afrika'da açtıkları 19'uncu su kuyusunun Kastamonulu Şehit Polis Nihat Karakoca adına olduğunu, su kuyularıyla hem şehitlerin adını yaşattıklarını hem de Türk bayrağını dalgalandırıp vefa borcunu ödediklerini kaydetti.

Bitkin, 20'nci su kuyusu için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini belirleterek, "Bağışçılarımızın sadaka-i cariye olarak vermiş olduğu bu yardımdan dolayı da amel defterleri sürekli açık kalacaktır. Biz de bu vesileyle aracılık yaparak susayan gönüllere can olma derdindeyiz." dedi.