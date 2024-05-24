Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylalar doğaseverleri bekliyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde baharın tüm güzelliklerini barındıran yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor.

Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve çevresini saran ormanları ile Kirazlı, Fındıklı ve Gölcük yaylaları, ziyaretçilerini doğanın içinde adeta başka bir dünyaya götürüyor.

Yaylaların asırlık kütük evlerinin altında ahırı, üstünde ocak ve odası bulunuyor. Soğukluk denilen bölümün ise süt ve yoğurt muhafaza edilebilmesine uygun olarak inşa edildiği biliniyor.

Gölcük Köyü Muhtarı Halil Çepni, AA muhabirine, köylerine ait Gölcük Yaylası'nın çok özel bir güzelliği bulunduğunu söyledi.

Yaylalarında 24 ev bulunduğunu belirten Çepni, "Gölcük köylüleri burada 5 ay kadar kalıyordu. Şimdi köylüler yaşlandı. Buraya ancak 5 aile geliyor. Haziran ayı gibi çıkmaya başlarız, hayvanlarımızı otlatırız. Süt ya da başka şey sattığımız yok, sadece kendimiz için yapıyoruz. Eskiden 250 hayvan olurdu. Ben bu sene yayla evimi tamir ettiriyorum. Yazı burada geçireceğiz." diye konuştu.

Bölgeye çok sayıda turist geldiğini dile getiren Çepni, "Kışın şenlik yapılıyor, çok kalabalık oluyor. Yazın da üniversite öğrencileri, turistler gezmeye, dolaşmaya geliyor. Geçen sene bir seferde 500 kişi gelmişti. Bir hafta kalıp ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalıyor

Fındıklı Yaylası'nı gezen Muzaffer İşçioğlu, yaylaya ilk kez geldiğine işaret ederek, " Kastamonu'ya birkaç kez gelmiştik ama gezi amaçlı gelmemiştik. Kastamonu'nun kanyon, mağara ve şelalelerini dolaşmak için iki günlük program yaptık." dedi.

Bölgede birkaç yaylayı dolaştıklarına dikkati çeken İşçioğlu, şunları kaydetti:

"Fındıklı Yaylası'ndayız, henüz hayvanlar gelmemiş. Ben inşaat mühendisiyim, yapıları çok güzel, çok dikkatimi çekti. Geleneksel yayla kültürüne uygun yapılar var. İnşallah bu şekilde korunur. Son zamanlarda briketten, tuğladan yapılıyor. Bölgenin doğasını çok sevdim. Ormanları, çiçekleri, yeşilliği harika. Özelikle bu mevsimde harika bir bölge. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

Gölcük Yaylası'nı gezen Beyza Nur Atasoy, bölgeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Bu yayla çok güzel, çok temiz gözüküyor. Evler tek tip ağaç. Doğa dokunulmamış gözüküyor, çok beğendim. Her yerde çiçekler açmış, bahar gelmiş." görüşlerini paylaştı.

Betül Atasoy da ilk kez Kastamonu'nun yaylalarını gördüğünü kaydederek, "Bahar olması dolayısıyla her yerde çiçekler, arılar, kuşlar... Gittiğimiz birkaç yaylada yeni yapılan evler vardı. Buranın korunmuş olması çok hoşumuza gitti." diye konuştu.