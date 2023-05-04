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AFAD VE UMKE seferber oldu! Mağara gezisi sırasında kaybolan kişi hala bulunamadı

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan 63 yaşındaki adamı, arama çalışması devam ediyor.

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı (62) bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama kurtarma köpeği Garip'in yardımıyla çalışma yürütüyor.

DRONELARLA ARAMA YAPILIYOR

Aramalarda ayrıca, Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir bulguya ulaşılamadı.

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

MAĞARANIN ÇEVRESİNDE BULUNDUĞU SIRADA KAYBOLDU

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kastamonu Jandarma AFAD Güncel Haberler

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