AFAD VE UMKE seferber oldu! Mağara gezisi sırasında kaybolan kişi hala bulunamadı

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı (62) bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama kurtarma köpeği Garip'in yardımıyla çalışma yürütüyor.

DRONELARLA ARAMA YAPILIYOR

Aramalarda ayrıca, Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir bulguya ulaşılamadı.

MAĞARANIN ÇEVRESİNDE BULUNDUĞU SIRADA KAYBOLDU

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.