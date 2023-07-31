Kars'ta Sağanak ve Dolu Nedeniyle İş Yerleri ve Garajlar Su Bastı

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerleri ve garajlar su altında kaldı. Şiddetli yağışın yol açtığı su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kars Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı.

Kente sağanak etkisini sürdürüyor.