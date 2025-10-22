Haberler

Karadeniz'deki Hayalet Ağlar İçin Çalıştay Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, hayalet ağların deniz ekosistemine yaptığı zararların ele alındığı 'Karadeniz'i Sessiz Katiller Hayalet Ağlardan Kurtarma Projesi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Projeye Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan katılıyor.

Trabzon'da, Karadeniz ekosistemleri, biyoçeşitlilik, hayalet ağ ve donanımların balıklar ile diğer türlere zararlarının görüşüldüğü "Karadeniz'i Sessiz Katiller Hayalet Ağlardan Kurtarma Projesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, balıkçılar avlanırken kayalıklara takılan ve fırtına gibi nedenlerle koptuğu için suda bırakılmak zorunda kalan ağların 'hayalet ağ' olarak isimlendirildiğini söyledi.

Bu ağların uzun yıllar akıntıyla yer değiştirdiğini ve önüne gelen her canlıyı avlayabildiğini dile getiren Prof. Dr. Erüz, ağların kamu kurumları ve gönüllüler tarafından toplanmasına rağmen tam anlamıyla sorunun çözülemediğini vurguladı.

Erüz, projenin Romanya liderliğinde Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'ın katılımıyla yürütüldüğünü ifade ederek, 18 aylık projeyi yıl sonunda tamamlayıp bir sonraki aşamaya geçeceklerini aktardı.

Projenin önemine dikkati çeken Erüz, "Hayalet dediğimiz atılmış, terk edilmiş, bir şekilde kaybolmuş denizcilik, balıkçılık amacıyla kullanılmış ağlar ve diğer donanımların Karadeniz'de tespiti, belgelenmesi, sonrasında ise geri kazanımı şeklinde bir hedefimiz var." diye konuştu.

Erüz, ağ çeşitlerinin yanı sıra neden bırakıldıkları ve miktarlarına yönelik sorulara cevap bulmaya çalıştıklarını belirterek, bu yönde geleceğe dönük strateji belirlediklerini sözlerine ekledi.

"Deniz çöplerinin yüzde 10'u hayalet ağlardan oluşuyor"

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Sağlam da deniz çöplerinin yüzde 10'unun hayalet ağlardan oluştuğunu ifade etti.

Her yıl okyanuslara ve denizlere 1 milyon tona kadar balıkçılık ekipmanı terk edildiğini dile getiren Prof. Dr. Sağlam, "Dünya geneline baktığımız zaman balıkların yüzde 5 ile 30'u hayalet av araçlarıyla avlandığı tespit edilmiştir." dedi.

Sağlam, hayalet av araçlarının makro plastiklerin büyük bir kısmını oluşturduğunu, bunun diğer çöplere göre daha ağır olmalarından kaynaklandığını kaydetti.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu'nun da konuşma yaptığı çalıştay, çeşitli sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.