Karadeniz'deki Hayalet Ağlar İçin Çalıştay Düzenlendi

Trabzon'da, Karadeniz ekosistemleri, biyoçeşitlilik, hayalet ağ ve donanımların balıklar ile diğer türlere zararlarının görüşüldüğü "Karadeniz'i Sessiz Katiller Hayalet Ağlardan Kurtarma Projesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, balıkçılar avlanırken kayalıklara takılan ve fırtına gibi nedenlerle koptuğu için suda bırakılmak zorunda kalan ağların 'hayalet ağ' olarak isimlendirildiğini söyledi.

Bu ağların uzun yıllar akıntıyla yer değiştirdiğini ve önüne gelen her canlıyı avlayabildiğini dile getiren Prof. Dr. Erüz, ağların kamu kurumları ve gönüllüler tarafından toplanmasına rağmen tam anlamıyla sorunun çözülemediğini vurguladı.

Erüz, projenin Romanya liderliğinde Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'ın katılımıyla yürütüldüğünü ifade ederek, 18 aylık projeyi yıl sonunda tamamlayıp bir sonraki aşamaya geçeceklerini aktardı.

Projenin önemine dikkati çeken Erüz, "Hayalet dediğimiz atılmış, terk edilmiş, bir şekilde kaybolmuş denizcilik, balıkçılık amacıyla kullanılmış ağlar ve diğer donanımların Karadeniz'de tespiti, belgelenmesi, sonrasında ise geri kazanımı şeklinde bir hedefimiz var." diye konuştu.

Erüz, ağ çeşitlerinin yanı sıra neden bırakıldıkları ve miktarlarına yönelik sorulara cevap bulmaya çalıştıklarını belirterek, bu yönde geleceğe dönük strateji belirlediklerini sözlerine ekledi.

"Deniz çöplerinin yüzde 10'u hayalet ağlardan oluşuyor"

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Sağlam da deniz çöplerinin yüzde 10'unun hayalet ağlardan oluştuğunu ifade etti.

Her yıl okyanuslara ve denizlere 1 milyon tona kadar balıkçılık ekipmanı terk edildiğini dile getiren Prof. Dr. Sağlam, "Dünya geneline baktığımız zaman balıkların yüzde 5 ile 30'u hayalet av araçlarıyla avlandığı tespit edilmiştir." dedi.

Sağlam, hayalet av araçlarının makro plastiklerin büyük bir kısmını oluşturduğunu, bunun diğer çöplere göre daha ağır olmalarından kaynaklandığını kaydetti.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu'nun da konuşma yaptığı çalıştay, çeşitli sunumlarla devam etti.