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Karaciğer Nakli Yapan Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Maltepe'de karaciğer nakliyle hayatta kalan 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç Kitmur, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü alkollü olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

MALTEPE'de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kazada 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç Kitmur hayatını kaybetti. Küçük çocuğun karaciğer tedavisi gördüğü ve 2023 yılında organ bağışıyla hayatta kaldığı öğrenildi. Ailenin, hayatını kaybeden küçük çocuğun organlarını bağışlamak istediği fakat kullanılan ilaçlardan dolayı kabul edilmediği belirtildi.

Ertuğrul Miraç Kitmur (5) bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyordu. 2023 yılında Bursa'da bir kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan'ın karaciğeri Ertuğrul Miraç Kitmur'a nakledildi. O tarihten itibaren hızlı bir şekilde sağlığına kavuşan Ertuğrul Miraç Kitmur'un rutin kontrolleri devam ediyordu. Küçük çocuk ve ailesi 17 Mayıs 2024 tarihinde hastane kontrolünden eve döndükleri sırada, yasal hız sınırının üstünde seyir halinde olduğu iddia edilen Emre Kırmızıgül isimli bir otomobil sürücüsü ailenin otomobiline çarptı. Kazada Ertuğrul Miraç Kitmur ve ailesi yaralandı. Ertuğrul Miraç Kitmur kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sebebiyle ameliyata alındı. Günlerce yoğun bakımda kalan talihsiz çocuk sonrasında hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Emre Kırmızıgül ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ertuğrul Miraç Kitmur'un hayatını kaybetmesinin ardından ise Emre Kırmızıgül tekrar gözaltına alındı.

"KENDİNİ BİLMEZ SARHOŞUN BİRİ"

Kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğunu iddia eden acılı baba Erhan Cihat Kitmur, "Kaza, Ayın 17'sinde akşam hastaneden oğlumun rutin kontrollerinden dönerken oldu. Evimize giden kavşağa geldiğimiz sırada ismi Emre Kırmızıgül olan sürücü, alkollü bir sürücü çok hızlı bir şekilde çarptı. Beyin kanaması ve beyin travmasına sebep oldu. İki sefer beyin ameliyatı geçirdi. 10 günlük yoğun bakım sürecindeydi. Kurtulamadı, dayanamadı oğlum. Henüz 5 yaşındaydı. Cennet kuşu oldu oğlum. Teyzesi karaciğeri verdi lakin vücudu kabul etmedi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı acil durum çağrısında bulundu. Bursa'da 8 yaşındaki bir çocuğumuzun karaciğerini naklettik. Sağlığına kavuşmuştu oğlum, iyiydi. Rutin kontrolleri vardı sadece. Fakat kendini bilmez sarhoşun biri yüzünden kaybettik oğlumu. Organlarını bağışlamıştık fakat kullandığı ilaçlardan dolayı uygun görülmedi" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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