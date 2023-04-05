Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin 6 şüpheli serbest bırakıldı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı serbest kaldı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına alınan şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Yabancı uyruklu bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.