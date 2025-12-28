Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 1493 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 1493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 569 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Edremit ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri ayrıca sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı.

Erciş ilçesinde, İnci Kefali Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

Parka giden ilçe sakinleri güzel manzarada fotoğraf çekti.

Muş

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kardan dolayı kent merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar işyeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle 333 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını söyledi.

Hakkari

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Zaman zaman etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesi de iki gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, bazı güzergahlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle yolda kalan bir sürücü Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yardımıyla aracını saplandığı yerden çıkardı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı merkez ve ilçelerde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte kar kalınlığı 51 santimetreye ulaştı.

Hizan ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam ile Özel İdaresi Şantiyesini ziyaret etti, yol açma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün ağır vasıta araçların geçişine geçici olarak kapatılan Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının yeniden araçların geçişine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Karayolları ekiplerimiz tarafından yürütülen yoğun çalışmalar ve yapılan son değerlendirmeler neticesinde söz konusu güzergahlarda ağır vasıta araçların trafiğe çıkışlarına yeniden için verilmiştir. Bununla birlikte seyir güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerimizin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, hava ve yol koşullarına uygun şekilde seyretmeleri, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." denildi.