Kaput üstünde dehşet yolculuğu

Olay 15 Ocak Pazar günü sabah 03.00 saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ülgen(36) kız kardeşi ve Samet Ekinci'yi aynı aracın içerisinde görünce onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Ekinci kaputa çıkan ağabeyi Ülgen'i düşürmek için gaza bastı. Hızlı bir şekilde ara sokağa giren Ekinci, park halindeki kamyonete çarptı. Ekinci bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Samet Ekinci ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ülgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet Ekinci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PARÇALANMIŞTI"

"170 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR"

"AKLA MANTIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL"