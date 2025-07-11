Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puana ulaştı

Elazığ'da yaşayan Yiğit Bulut, kamyon şoförü babası ve ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Önder Pınar Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Bulut, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan ve mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaşan Bulut'un hedefi uçak mühendisi olmak.

Kamyon şoförü babası Cihat, ev kadını annesi Remziye Bulut'un desteği, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sınava hazırlanan Yiğit Bulut, AA muhabirine, uzun ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Bulut, "Bunun üstünden planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışarak geldim. Soruların hepsini doğru cevaplayacağımı düşünüyordum. Konu tekrarı ve bu bilgileri çözdüğüm sorularla pekiştirdim. Okul müdürümüzün kuzeni uçak mühendisiydi, onu örnek aldım. Bu süreçte spor aktiviteleri de yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Stres yapmadan çalışmaya devam ettim." dedi.

Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine güvendiğini anlatan Bulut, onların güvenini boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Bulut, hedefinin uçak mühendisi olmak olduğunu belirterek, bu yolda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Bu başarıyı sağladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Bulut, "Bu süreçte bana destek olan anneme ve babama teşekkür ederim. Öğretmenlerim de derslerden sonra oluşturulan sınıflarda ders çalıştırdı. Bu sayede başardım." diye konuştu.

Anne Remziye Bulut da uzun yol şoförü eşiyle el birliğiyle Yiğit'e destek olduklarını belirtti.

Bulut, "Sağ olsunlar okulu da çok ilgilendi oğlumla. Çok çalışıyordu, çok mutlu olduk. Allah devamını getirsin." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Engin Yılmaz da Yiğit'in ailesiyle koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, şöyle dedi:

"Okuldaki öğretmenler, özellikle de annesi ve babası Yiğit'e büyük destek verdiler. Bu desteğin karşılığında Yiğit başarı sağladı. Okul olarak öğretmenlerimizle destek için bir sınıf oluşturduk. Yiğit de bu derslere geldi. Planlı ve programlı çalışınca da bu emeğin karşılığını aldı. Kendisini tebrik ediyorum."