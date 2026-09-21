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Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay

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Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay Haber Videosunu İzle
Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay
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Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından birçok kentte kutlamalar yapıldı. Diyarbakır'da kadın taraftarlar kamyon kasasına çıkarak halay çekerken, galibiyet coşkusu farklı kentlerde de sokaklara taştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

GALİBİYETİN SEVİNCİ SOKAKLARA TAŞTI

Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Bursa, Batman, Cizre ve Van gibi birçok yerde Amedspor taraftarları galibiyeti kutladı. Kentlerde düzenlenen kutlamalarda taraftarlar takımlarının galibiyetini marşlar ve halaylarla kutladı.

KADINLAR KAMYON KASASINDA HALAY ÇEKTİ

Diyarbakır'daki kutlamalarda ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadın taraftarlar, bir kamyonun kasasına çıkarak müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Galibiyet coşkusunun kameralara yansıdığı anlar dikkat çekti.

AMEDSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Amedspor, Beşiktaş karşısında Orban, Dia Saba ve Furkan'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Amedspor, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

kaç kişinin umruunda kamyon kasasına çıkıp tepinen boş tipler. gerçekten kaç kişinin?

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Haber YorumlarıDeniz cingöz:

sevinmeyi hak etmişler her şey keşke böyle güzel kutlansa

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