Kamu-BİB 2025'te, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yeni ufuklar açılıyor

YENİ nesil bulut bilişim sağlayıcısı D Tech Cloud ve Demirören Medya Grubu, Türkiye Bilişim Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 'Kamu-BİB 28 - BİMY 32 Bütünleşik Etkinliği'ne medya- basın sponsoru olarak katıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve bu yılın ana teması 'Bilişimin Yeni Sınırları: Standartlar ve Sürdürülebilirlik' olan etkinlik, kamu kurumları, özel sektör, akademi, STK'lar ve medya temsilcilerini bir araya getirerek dijital dönüşümün geleceğini ortak akıl ile şekillendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında, 'Dijital Dönüşümün Bir Sonrası', 'Dijital Türkiye: Yatırımlar & Sürdürülebilirlik', 'Teknoloji Liderleri Buluşması', 'Vizyon 2030 - Kamu & Sektör Buluşması' gibi önemli oturumlar düzenlenecek. Kamu bilişim politikaları, sürdürülebilir altyapılar, yapay zeka uygulamaları, veri güvenliği ve standartlaşma adımları ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

D Tech Cloud, kamu kurumlarının dijital dönüşüm yolculuklarını desteklemek amacıyla, Egemen Bulut (Sovereign Cloud) vizyonu doğrultusunda güvenli, sürdürülebilir ve standartlara uyumlu çözümlerini bu platformda paylaşacak. Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, Kamu-BİB 2025'in yaratacağı iş birliği ve bilgi paylaşımı fırsatlarının Türkiye'nin dijital geleceğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

EGEMEN BULUT VİZYONU

Etkinliğe katılan D Tech Cloud Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dirsehan Tunçel, Bu yılki temanın, sektörün ulaştığı olgunluk seviyesini çok iyi özetlediğini söyledi. Tunçel, "Bilişimin yeni sınırlarını artık işlemci hızları değil, verinin egemenliği, etik kullanımı ve çevresel sorumluluklarımız çiziyor. Türkiye'de regülasyonlar ve veri gizliliği hassasiyetleri nedeniyle pek çok sektörün bulut teknolojilerine ve yapay zekaya erişimi belirli kurallar dahilinde olabiliyor. İşte tam da bu noktada, standartlar kavramı devreye giriyor. Biz bu temayı, teknolojinin sunduğu gücü ülkemizin güvenlik standartları ve regülasyonlarıyla uyumlu hale getiren Egemen Bulut vizyonumuzla doğrudan ilişkili görüyoruz. Bu tema, teknolojiyi sadece tüketmeyi değil; onu standartlara oturtarak, çevreye duyarlı ve denetlenebilir şekilde yönetmeyi işaret ediyor. Biz de D Tech Cloud olarak bu yeni sınırda kurumlarımıza güvenli ve sürdürülebilir bir yol haritası çiziyoruz" dedi.

D TECH CLOUD TAM UYUMLU ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Güvenlikten ödün vermeden kamu kurumlarının en güncel teknolojik olanaklardan faydalanmasını sağladıklarını söyleyen Tunçel, "Kamu sektörünün veri mahremiyeti konusundaki hassasiyeti, dijital dönüşümün en sağlam temelini oluşturuyor. Özel sektörle kurulacak doğru iş birlikleri ise bu güvenli zemini, hızla gelişen teknolojilerle buluşturma noktasında stratejik bir önem taşıyor. Bu iş birliği, sadece bir hizmet tedarikinden öte stratejik bir yetkinlik paylaşımıdır. D Tech Cloud olarak buradaki rolümüz, en ileri teknolojik standartları kamunun tabi olduğu regülasyonlara ve veri mahremiyeti kurallarına tam uyumlu hale getiren çözümler sunmaktır. Verinin egemenliğinden ve güvenliğinden ödün vermeden, kurumlarımızın en güncel teknolojik olanaklardan faydalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

'ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR YAPILAR KURUYORUZ'

Kamu kurumlarına çözüm önerileri sunduklarını belirten Tunçel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana mesajımız, Türkiye'de kamu kurumlarının da Egemen Yapay Zeka teknolojilerine erişebilmesidir. Kurumlarımız, verinin mahremiyeti ile teknolojik inovasyon arasında bir seçim yapmak zorunda değil. Kendi verileriyle, egemenlik kuralları içinde yönetebilecekleri yapay zeka modellerini güvenle kullanabilirler. Bugün yapay zeka, iş gücü verimliliğini artıran ve ulusal rekabeti belirleyen ana unsur. Kurumlarımızın 'Verilerimiz dışarı sızar mı?' endişesi yaşamadan inovasyon yapabilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, veri güvenliğinin tamamen kurumun kontrolünde olduğu, şeffaf ve denetlenebilir yapılar kuruyoruz."

D TECH CLOUD KAMUNUN YÜKTEN KURTULMASINI SAĞLIYOR

Sürdürülebilirliğin kaynakların verimli kullanılması demek olduğuna dikkati çeken Tunçel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kamunun kendi bünyesinde kurduğu her izole veri merkezi, hem yüksek enerji ve su tüketimi hem de hızla eskiyen donanım maliyeti oluşturuyor. Biz D Tech Cloud olarak, modern bulut teknolojilerinin sunduğu enerji verimliliği ve operasyonel gücüyle kamunun bu yatırım ve işletme yükünden kurtulmasını sağlıyoruz. Karmaşık regülasyon süreçlerini kurumlarımız için standartlaştırılmış ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Bu sayede kamu kurumları, altyapı ve uyum süreçleriyle değil, doğrudan vatandaşa sunacakları değerle ilgilenebiliyor" şeklinde konuştu.

'FİRMALARLA KURUMLARI AYNI MASADA BULUŞTURUYOR'

Etkinliğin önemine vurgu yapan Tunçel, şunları söyledi:

"Bu platformlar, Türkiye'nin dijital hafızasının ve stratejisinin şekillendiği çok değerli alanlar. Teknolojiyi üreten firmalarla, bu teknolojiyi vatandaş yararına kullanan kamu kurumlarını aynı masada buluşturuyor. Türkiye Bilişim Derneği'nde geçmişte yürüttüğüm görevler sayesinde, bu süreçlerin arka planındaki özveriye yakından tanıklık ettim. Sektöre yön veren bu buluşmaların devamlılığını çok önemsiyorum. Burada, regülasyonların teknolojinin hızını kesmeden ama güvenliği de elden bırakmadan nasıl evrileceğini konuşuyoruz. Kamu-BİB'i sadece ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik değil, Türkiye'nin dijital stratejisine yön veren stratejik bir fikir mutfağı olarak görüyorum."