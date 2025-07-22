Kamu Başdenetçisi Akarca: Kamu Denetçiliği Kurumu, Vatandaş ile İdare Arasında Dostluk Köprüsü Kuruyor

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü Anayasa'dan alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, Meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen, güç bulan bir hak arama kurumudur." dedi.

Akarca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programında, Kamu Başdenetçiliğinin 2010'da Anayasa'da yapılan değişiklikle 74'üncü maddeye ilave edildiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının en önemli değişikliklerden olduğunu belirten Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkincisi de vatandaşlarımızın hak arama yollarının açık tutulması açısından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru getirildi. Buradaki amaç, kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak, idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünde araştırıp, inceleyip idareye, kamu idarelerine tavsiyede bulunmaktır.

Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü Anayasa'dan alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, Meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen, güç bulan bir hak arama kurumudur."

Akarca, kuruma başvuruların web sayfası, e-devlet, kaymakamlıklar veya valilikler aracılığıyla verilecek dilekçeyle yapılabileceğini anlatarak, herhangi bir ücret alınmadığını kaydetti.

"Vatandaş ile idare arasında dostluk köprüsü oluşturuyoruz"

İdarenin her türlü iş ve eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğunu vurgulayan Akarca, "Bu alternatifin ötesinde tamamlayıcı bir unsur yani vatandaşın işini çok pratikleştiren, çok somutlaştıran bir kurum. Özellikle vatandaş ile idare arasında biz, bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz. " diye konuştu.

Akarca, Kamu Denetçiliğine başvuru yapıldığı andan itibaren gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, sorunların birçoğunu yazışmaya bile gerek kalmadan çözdüklerini anlattı.

Kamu Denetçiliğinin çocuklardan doğrudan başvuru alan tek kurum olduğunu vurgulayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 18 yaşın altında olan ve anne babasının onayına gerek kalmaksızın çocuklardan başvuru almaktayız. Yine Kamu Denetçiliği Kurumunun tanık dinleme, bilirkişi incelemesi yaptırma, mahallinde inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır. 156 üniversitemizde Ombudsmanlık Kulübü bulunmaktadır."

"Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız"

Akarca, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesine gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Vatandaştan hiçbir aşamada bir harç ya da ücret alınmamaktadır. Onun için halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Bu, bizim aslında kültürümüzden, dayanağını bizim medeniyetimizden alan bir kurum." şeklinde konuştu.

Kamu denetçiliği kurumuna her kesimden vatandaşın başvurabileceğine işaret eden Akarca, "Bu, devletimizin vatandaşına duyduğu saygı, özellikle hizmet anlayışının kalitesinin yükseltilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve doğru şekilde halka doğrudan sunulması konusunda getirilen önemli mekanizmalardan biridir." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da program kapsamındaki serbest kürsüde ikinci sürgün çay alımlarında yaşanan sorunları anlatarak, bu konuda kamu denetçiliğinin özellikle bir inceleme yapmasını istediğini ifade etti.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Öte yandan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.