Kalıcı konutların yükseldiği deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

BİRÇOK NOKTADA KURULUM TAMAMLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da da hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor. 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak olan Adıyaman'da, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçları ise çadır ve konteyner kentlerde karşılanıyor. Şu anda kentte kurulu 21 çadır kentin yanı sıra 26 konteyner kent kuruldu. 26 konteyner kentte kurulu olan 12 bin 396 konteynerde 47 bin 237 depremzede barınıyor. Ancak, kentte çalışmaları süren 21 yeni konteyner kentin de 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Konteyner kentlerin tamamlanmasıyla çadırlarda kalan depremzedeler konteynerlere yerleştirilecek.