Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi - Haberler

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Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alevler içinde kalırken, sürücü de yanarak can verdi. Görgü tanıkları, kazanın yarış sonucu meydana geldiğini ifade etti.

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Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde henüz ismi belirlenemeyen sürücü, kullandığı 77 ED 077 plakalı otomobilin direksiyon hakimini kaybetti ve hızla kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, otomobilin alev almasıyla birlikte yanarak can verdi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

İKİ ARAÇ YARIŞIYORMUŞ

Belirtilen adrese gelen ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı. Polis sürücünün ismini belirlemeye çalışırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifade doğrultusunda iki aracın yarışması sonucu kaza olduğu ortaya çıktı.

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

Yarışın sonu ölümle bitti! Ağaca çarpan lüks otomobilin içinde yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Güncel Haberler

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