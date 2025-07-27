Kahramanmaraş alevlere teslim oldu! 3 ev yandı
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın nedeniyle 3 ev yanarken, çevredeki 18 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüyerek evlere sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken; bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.
Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmalarına katıldı. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti.
3 EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 ev yanarken, çevredeki 18 ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.