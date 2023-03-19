Kahramanmaraş'ta 2 dakikada iki deprem! 4.4 ve 4.1 ile sallandılar

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD'ın verilerine göre Göksun ilçesinde saat 15.54'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden iki dakika sonra Göksun bu sefer 4.1 ile sallandı. Art arda olan depremler nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA OLDU

Deprem kentte korku yaratırken 2 dakika sonra bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 15.56'ta Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: İLK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremlerle ilgili açıklama yaptı. Kandilli, saat 15.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

SARSINTININ DERİNLİĞİ 5 KİLOMETRE

Kandilli Rasathanesi, 2 dakika sonra gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak verirken, her iki sarsıntının da derinliğinin 5 kilometre olduğunu belirtti.

PANİK YAŞANDI

Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. İlk belirlemelere göre depremlerde binalar hasar almadı.