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Kahramanmaraş'ta 2 dakikada iki deprem! 4.4 ve 4.1 ile sallandılar

Güncel Haberler

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD'ın verilerine göre Göksun ilçesinde saat 15.54'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden iki dakika sonra Göksun bu sefer 4.1 ile sallandı. Art arda olan depremler nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem

Deprem kentte korku yaratırken 2 dakika sonra bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 15.56'ta Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem

Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremlerle ilgili açıklama yaptı. Kandilli, saat 15.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 2 dakikada iki deprem! 4.4 ve 4.1 ile sallandılar

Kandilli Rasathanesi, 2 dakika sonra gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak verirken, her iki sarsıntının da derinliğinin 5 kilometre olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta 2 dakikada iki deprem! 4.4 ve 4.1 ile sallandılar

Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. İlk belirlemelere göre depremlerde binalar hasar almadı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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